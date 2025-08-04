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Ninja Squad Token Fiyatı(NST)

Ninja Squad Token (NST) Canlı Fiyat Grafiği

$3,053
$3,053$3,053
+%2,201D
USD

NST Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Ninja Squad Token (NST), şu anda 3,053 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ninja Squad Token Ana Piyasa Performansı:

$ 27,62K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,20
Ninja Squad Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NST Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Ninja Squad Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,06572+%2,20
30 Gün$ +0,621+%25,53
60 Gün$ +0,248+%8,84
90 Gün$ +0,848+%38,45
Bugünkü Ninja Squad Token Fiyatı Değişimi

Bugün, NST, $ +0,06572 (+%2,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Ninja Squad Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,621 (+%25,53) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Ninja Squad Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NST değişimi $ +0,248 (+%8,84) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Ninja Squad Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,848 (+%38,45) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NST Fiyat Bilgisi

En güncel Ninja Squad Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,877
$ 2,877$ 2,877

$ 3,085
$ 3,085$ 3,085

$ 8,8
$ 8,8$ 8,8

-%0,04

+%2,20

-%15,50

NST Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 27,62K
$ 27,62K$ 27,62K

0,00
0,00 0,00

Ninja Squad Token (NST) Nedir?

Web3 Analitik, Eğitim, Haber ve Yatırımcı Ekosisteminin Anahtarı.

Ninja Squad Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ninja Squad Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NST staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ninja Squad Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ninja Squad Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ninja Squad Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ninja Squad Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NST fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ninja Squad Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ninja Squad Token Fiyat Geçmişi

NST fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NST kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ninja Squad Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ninja Squad Token (NST) Token Ekonomisi

Ninja Squad Token (NST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Ninja Squad Token (NST) Satın Alma

Nasıl Ninja Squad Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Ninja Squad Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NST / VND
80.339,695
1 NST / AUD
A$4,70162
1 NST / GBP
2,28975
1 NST / EUR
2,62558
1 NST / USD
$3,053
1 NST / MYR
RM12,91419
1 NST / TRY
124,16551
1 NST / JPY
¥448,791
1 NST / ARS
ARS$4.165,05525
1 NST / RUB
243,9347
1 NST / INR
267,16803
1 NST / IDR
Rp50.049,17232
1 NST / KRW
4.228,52712
1 NST / PHP
175,21167
1 NST / EGP
￡E.148,3758
1 NST / BRL
R$17,00521
1 NST / CAD
C$4,18261
1 NST / BDT
368,55816
1 NST / NGN
4.618,73105
1 NST / UAH
125,99731
1 NST / VES
Bs375,519
1 NST / CLP
$2.961,41
1 NST / PKR
Rs855,42007
1 NST / KZT
1.636,1027
1 NST / THB
฿99,13091
1 NST / TWD
NT$91,19311
1 NST / AED
د.إ11,20451
1 NST / CHF
Fr2,4424
1 NST / HKD
HK$23,93552
1 NST / MAD
.د.م27,59912
1 NST / MXN
$57,48799
1 NST / PLN
11,26557
1 NST / RON
лв13,37214
1 NST / SEK
kr29,49198
1 NST / BGN
лв5,12904
1 NST / HUF
Ft1.050,93419
1 NST / CZK
64,81519
1 NST / KWD
د.ك0,931165
1 NST / ILS
10,44126

Ninja Squad Token Kaynağı

Ninja Squad Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Ninja Squad Token Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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NST
NST
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1 NST = 3,053 USD

Al-Sat

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