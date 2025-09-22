Bugünkü canlı NUMINE fiyatı 0.1028 USD. NUMI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NUMI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı NUMINE fiyatı 0.1028 USD. NUMI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NUMI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

NUMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

NUMI Fiyat Bilgileri

NUMI Whitepaper

NUMI Resmi Websitesi

NUMI Token Ekonomisi

NUMI Fiyat Tahmini

NUMI Fiyat Geçmişi

NUMI Satın Alma Kılavuzu

NUMI / İtibari Para Dönüştürücüsü

NUMI Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

NUMINE Logosu

NUMINE Fiyatı(NUMI)

1 NUMI / USD Canlı Fiyatı:

$0,1028
$0,1028$0,1028
+%105,601D
USD
NUMINE (NUMI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 18:48:49 (UTC+8)

NUMINE (NUMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,05
$ 0,05$ 0,05
24 sa Düşük
$ 0,1397
$ 0,1397$ 0,1397
24 sa Yüksek

$ 0,05
$ 0,05$ 0,05

$ 0,1397
$ 0,1397$ 0,1397

$ 0,14584954023080834
$ 0,14584954023080834$ 0,14584954023080834

$ 0,06317544741123318
$ 0,06317544741123318$ 0,06317544741123318

+%8,09

+%105,60

+%105,60

+%105,60

NUMINE (NUMI) canlı fiyatı $ 0,1028. NUMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,05 ve en yüksek $ 0,1397 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,14584954023080834, en düşük fiyatı ise $ 0,06317544741123318 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUMI son bir saatte +%8,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%105,60 ve son 7 günde +%105,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NUMINE (NUMI) Piyasa Bilgileri

No.1108

$ 11,76M
$ 11,76M$ 11,76M

$ 47,93K
$ 47,93K$ 47,93K

$ 102,80M
$ 102,80M$ 102,80M

114,43M
114,43M 114,43M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%11,44

BSC

Şu anki NUMINE piyasa değeri $ 11,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 47,93K. Dolaşımdaki NUMI arzı 114,43M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,80M.

NUMINE (NUMI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NUMINE fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0528+%105,60
30 Gün$ +0,0528+%105,60
60 Gün$ +0,0528+%105,60
90 Gün$ +0,0528+%105,60
Bugünkü NUMINE Fiyatı Değişimi

Bugün, NUMI, $ +0,0528 (+%105,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NUMINE 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0528 (+%105,60) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NUMINE 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NUMI değişimi $ +0,0528 (+%105,60) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NUMINE 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0528 (+%105,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NUMINE (NUMI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

NUMINE Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

NUMINE (NUMI) Nedir?

NUMINE, dünyadaki tüm içerikleri (oyunlar, videolar, müzikler, kitaplar ve daha fazlası) blok zinciri dünyasına bağlamak için çalışıyor.

NUMINE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NUMINE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NUMI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NUMINE hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NUMINE satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NUMINE Fiyat Tahmini (USD)

NUMINE (NUMI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? NUMINE (NUMI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak NUMINE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

NUMINE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NUMINE (NUMI) Token Ekonomisi

NUMINE (NUMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NUMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NUMINE (NUMI) Satın Alma

Nasıl NUMINE satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NUMINE Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NUMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NUMINE(NUMI) / VND
2.705,182
1 NUMINE(NUMI) / AUD
A$0,155228
1 NUMINE(NUMI) / GBP
0,076072
1 NUMINE(NUMI) / EUR
0,086352
1 NUMINE(NUMI) / USD
$0,1028
1 NUMINE(NUMI) / MYR
RM0,43176
1 NUMINE(NUMI) / TRY
4,253864
1 NUMINE(NUMI) / JPY
¥15,1116
1 NUMINE(NUMI) / ARS
ARS$151,621776
1 NUMINE(NUMI) / RUB
8,60436
1 NUMINE(NUMI) / INR
9,078268
1 NUMINE(NUMI) / IDR
Rp1.713,332648
1 NUMINE(NUMI) / KRW
142,976296
1 NUMINE(NUMI) / PHP
5,85446
1 NUMINE(NUMI) / EGP
￡E.4,952904
1 NUMINE(NUMI) / BRL
R$0,547924
1 NUMINE(NUMI) / CAD
C$0,141864
1 NUMINE(NUMI) / BDT
12,525152
1 NUMINE(NUMI) / NGN
153,8916
1 NUMINE(NUMI) / COP
$399,99994
1 NUMINE(NUMI) / ZAR
R.1,775356
1 NUMINE(NUMI) / UAH
4,254892
1 NUMINE(NUMI) / TZS
T.Sh.253,826564
1 NUMINE(NUMI) / VES
Bs16,8592
1 NUMINE(NUMI) / CLP
$97,8656
1 NUMINE(NUMI) / PKR
Rs29,229124
1 NUMINE(NUMI) / KZT
55,747412
1 NUMINE(NUMI) / THB
฿3,266984
1 NUMINE(NUMI) / TWD
NT$3,107644
1 NUMINE(NUMI) / AED
د.إ0,377276
1 NUMINE(NUMI) / CHF
Fr0,081212
1 NUMINE(NUMI) / HKD
HK$0,798756
1 NUMINE(NUMI) / AMD
֏39,371372
1 NUMINE(NUMI) / MAD
.د.م0,928284
1 NUMINE(NUMI) / MXN
$1,890492
1 NUMINE(NUMI) / SAR
ريال0,3855
1 NUMINE(NUMI) / ETB
Br14,784696
1 NUMINE(NUMI) / KES
KSh13,280732
1 NUMINE(NUMI) / JOD
د.أ0,0728852
1 NUMINE(NUMI) / PLN
0,371108
1 NUMINE(NUMI) / RON
лв0,44204
1 NUMINE(NUMI) / SEK
kr0,964264
1 NUMINE(NUMI) / BGN
лв0,170648
1 NUMINE(NUMI) / HUF
Ft33,971288
1 NUMINE(NUMI) / CZK
2,116652
1 NUMINE(NUMI) / KWD
د.ك0,031354
1 NUMINE(NUMI) / ILS
0,343352
1 NUMINE(NUMI) / BOB
Bs0,710348
1 NUMINE(NUMI) / AZN
0,17476
1 NUMINE(NUMI) / TJS
SM0,963236
1 NUMINE(NUMI) / GEL
0,27756
1 NUMINE(NUMI) / AOA
Kz93,709396
1 NUMINE(NUMI) / BHD
.د.ب0,0387556
1 NUMINE(NUMI) / BMD
$0,1028
1 NUMINE(NUMI) / DKK
kr0,650724
1 NUMINE(NUMI) / HNL
L2,699528
1 NUMINE(NUMI) / MUR
4,681512
1 NUMINE(NUMI) / NAD
$1,786664
1 NUMINE(NUMI) / NOK
kr1,019776
1 NUMINE(NUMI) / NZD
$0,17476
1 NUMINE(NUMI) / PAB
B/.0,1028
1 NUMINE(NUMI) / PGK
K0,429704
1 NUMINE(NUMI) / QAR
ر.ق0,374192
1 NUMINE(NUMI) / RSD
дин.10,230656
1 NUMINE(NUMI) / UZS
soʻm1.269,134876
1 NUMINE(NUMI) / ALL
L8,490252
1 NUMINE(NUMI) / ANG
ƒ0,184012
1 NUMINE(NUMI) / AWG
ƒ0,18504
1 NUMINE(NUMI) / BBD
$0,2056
1 NUMINE(NUMI) / BAM
KM0,170648
1 NUMINE(NUMI) / BIF
Fr307,7832
1 NUMINE(NUMI) / BND
$0,131584
1 NUMINE(NUMI) / BSD
$0,1028
1 NUMINE(NUMI) / JMD
$16,515848
1 NUMINE(NUMI) / KHR
414,5153
1 NUMINE(NUMI) / KMF
Fr42,8676
1 NUMINE(NUMI) / LAK
2.234,782564
1 NUMINE(NUMI) / LKR
Rs31,151484
1 NUMINE(NUMI) / MDL
L1,6962
1 NUMINE(NUMI) / MGA
Ar454,866356
1 NUMINE(NUMI) / MOP
P0,824456
1 NUMINE(NUMI) / MVR
1,57284
1 NUMINE(NUMI) / MWK
MK178,472108
1 NUMINE(NUMI) / MZN
MT6,560696
1 NUMINE(NUMI) / NPR
Rs14,511248
1 NUMINE(NUMI) / PYG
734,1976
1 NUMINE(NUMI) / RWF
Fr149,1628
1 NUMINE(NUMI) / SBD
$0,841932
1 NUMINE(NUMI) / SCR
1,501908
1 NUMINE(NUMI) / SRD
$3,915652
1 NUMINE(NUMI) / SVC
$0,900528
1 NUMINE(NUMI) / SZL
L1,786664
1 NUMINE(NUMI) / TMT
m0,3598
1 NUMINE(NUMI) / TND
د.ت0,2994564
1 NUMINE(NUMI) / TTD
$0,696984
1 NUMINE(NUMI) / UGX
Sh360,6224
1 NUMINE(NUMI) / XAF
Fr57,2596
1 NUMINE(NUMI) / XCD
$0,27756
1 NUMINE(NUMI) / XOF
Fr57,2596
1 NUMINE(NUMI) / XPF
Fr10,3828
1 NUMINE(NUMI) / BWP
P1,371352
1 NUMINE(NUMI) / BZD
$0,206628
1 NUMINE(NUMI) / CVE
$9,649836
1 NUMINE(NUMI) / DJF
Fr18,2984
1 NUMINE(NUMI) / DOP
$6,385936
1 NUMINE(NUMI) / DZD
د.ج13,320824
1 NUMINE(NUMI) / FJD
$0,2313
1 NUMINE(NUMI) / GNF
Fr893,846
1 NUMINE(NUMI) / GTQ
Q0,787448
1 NUMINE(NUMI) / GYD
$21,532488
1 NUMINE(NUMI) / ISK
kr12,4388

NUMINE Kaynağı

NUMINE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi NUMINE Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NUMINE Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü NUMINE (NUMI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NUMI fiyatı, 0,1028 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NUMI / USD güncel fiyatı nedir?
NUMI / USD güncel fiyatı $ 0,1028. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
NUMINE varlığının piyasa değeri nedir?
NUMI piyasa değeri $ 11,76M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NUMI arzı nedir?
Dolaşımdaki NUMI arzı, 114,43M USD.
NUMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NUMI, ATH fiyatı olan 0,14584954023080834 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NUMI fiyatı (ATL) nedir?
NUMI, ATL fiyatı olan 0,06317544741123318 USD değerine düştü.
NUMI işlem hacmi nedir?
NUMI için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 47,93K USD.
NUMI bu yıl daha da yükselir mi?
NUMI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NUMI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 18:48:49 (UTC+8)

NUMINE (NUMI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

Öne Çıkan Haberler

Bitcoin’ın Ötesinde: Risk İştahının Altcoin Dönüşümünü Nasıl Güçlendirdiği

September 22, 2025

Geleceğe Bahis: Tahmin Pazarları ve Oracle’ların Kriptonun Görüş Şeklini Nasıl Değiştirebileceği

September 21, 2025

Bekleme Odasında Bitcoin: ETF’lerin ve Fed Politikasının BTC’nin Bir Sonraki Büyük Hamlesini Şekillendirmesi

September 21, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

NUMI / USD Hesaplayıcı

Miktar

NUMI
NUMI
USD
USD

1 NUMI = 0,1028 USD

NUMI Al-Sat

NUMIUSDT
$0,1028
$0,1028$0,1028
+%105,60

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti