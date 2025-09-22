NUMINE (NUMI) Nedir?

NUMINE, dünyadaki tüm içerikleri (oyunlar, videolar, müzikler, kitaplar ve daha fazlası) blok zinciri dünyasına bağlamak için çalışıyor.

NUMINE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NUMINE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- NUMI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NUMINE hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NUMINE satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NUMINE Fiyat Tahmini (USD)

NUMINE (NUMI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? NUMINE (NUMI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak NUMINE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

NUMINE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NUMINE (NUMI) Token Ekonomisi

NUMINE (NUMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NUMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NUMINE (NUMI) Satın Alma

Nasıl NUMINE satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NUMINE Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NUMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Dönüştürücüyü Dene

NUMINE Kaynağı

NUMINE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NUMINE Hakkında Diğer Sorular Bugünkü NUMINE (NUMI) fiyatı nedir? USD biriminden canlı NUMI fiyatı, 0,1028 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. NUMI / USD güncel fiyatı nedir? $ 0,1028 . Doğru token dönüşümü için NUMI / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. NUMINE varlığının piyasa değeri nedir? NUMI piyasa değeri $ 11,76M USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki NUMI arzı nedir? Dolaşımdaki NUMI arzı, 114,43M USD . NUMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? NUMI, ATH fiyatı olan 0,14584954023080834 USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük NUMI fiyatı (ATL) nedir? NUMI, ATL fiyatı olan 0,06317544741123318 USD değerine düştü. NUMI işlem hacmi nedir? NUMI için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 47,93K USD . NUMI bu yıl daha da yükselir mi? NUMI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NUMI fiyat tahminine göz atın.

