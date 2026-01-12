Bugünkü Orta Chain Fiyatı

Bugünkü Orta Chain (ORTA) fiyatı $ 0,5106 olup, son 24 saatte % 14,50 değişim gösterdi. Mevcut ORTA / USD dönüşüm oranı ORTA başına $ 0,5106 şeklindedir.

Orta Chain, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3753. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ORTA şeklindedir. Son 24 saat içinde ORTA, $ 0,4311 (en düşük) ile $ 0,512 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5674262325505909 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,015121574412598138 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORTA, son bir saatte +%0,96 ve son 7 günde +%155,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,02M seviyesine ulaştı.

Orta Chain (ORTA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3753 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 8,02M$ 8,02M $ 8,02M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,06M$ 51,06M $ 51,06M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

