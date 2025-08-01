Pentagon Games (PEN) Nedir?

Pentagon Games, zkEVM tabanlı Pentagon Zinciri tarafından desteklenen, güvenli, sürükleyici, yapay zekâ odaklı 3D deneyimler sunan, markaları ve IP'yi Web3 teknolojileriyle entegre eden ve kitlesel benimsemeyi ve zincirler arası birlikte çalışabilirliği teşvik eden çok zincirli bir eğlence merkezi inşa ediyor.

Pentagon Games, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pentagon Games yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- PEN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Pentagon Games hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Pentagon Games satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Pentagon Games Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pentagon Games, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pentagon Games fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pentagon Games Fiyat Geçmişi

PEN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PEN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pentagon Games fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pentagon Games (PEN) Token Ekonomisi

Pentagon Games (PEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pentagon Games (PEN) Satın Alma

Nasıl Pentagon Games satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Pentagon Games Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEN / VND ₫ 49,52483 1 PEN / AUD A$ 0,00289828 1 PEN / GBP ￡ 0,0014115 1 PEN / EUR € 0,00161852 1 PEN / USD $ 0,001882 1 PEN / MYR RM 0,00797968 1 PEN / TRY ₺ 0,07655976 1 PEN / JPY ¥ 0,276654 1 PEN / ARS ARS$ 2,54666594 1 PEN / RUB ₽ 0,14975074 1 PEN / INR ₹ 0,16405394 1 PEN / IDR Rp 30,85245408 1 PEN / KRW ₩ 2,60664528 1 PEN / PHP ₱ 0,10825264 1 PEN / EGP ￡E. 0,09027954 1 PEN / BRL R$ 0,01040746 1 PEN / CAD C$ 0,00257834 1 PEN / BDT ৳ 0,22719504 1 PEN / NGN ₦ 2,8471837 1 PEN / UAH ₴ 0,07767014 1 PEN / VES Bs 0,231486 1 PEN / CLP $ 1,82554 1 PEN / PKR Rs 0,52731758 1 PEN / KZT ₸ 1,0085638 1 PEN / THB ฿ 0,06108972 1 PEN / TWD NT$ 0,05619652 1 PEN / AED د.إ 0,00690694 1 PEN / CHF Fr 0,0015056 1 PEN / HKD HK$ 0,01475488 1 PEN / MAD .د.م 0,01701328 1 PEN / MXN $ 0,03545688 1 PEN / PLN zł 0,00692576 1 PEN / RON лв 0,00824316 1 PEN / SEK kr 0,01818012 1 PEN / BGN лв 0,00316176 1 PEN / HUF Ft 0,64761502 1 PEN / CZK Kč 0,03995486 1 PEN / KWD د.ك 0,000570246 1 PEN / ILS ₪ 0,00641762

Pentagon Games Kaynağı

Pentagon Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pentagon Games Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Pentagon Games (PEN) fiyatı nedir? Canlı Pentagon Games (PEN) fiyatı, 0,001882 USD . Pentagon Games (PEN) varlığının piyasa değeri nedir? Pentagon Games varlığının mevcut piyasa değeri, $ 310,15K USD . Mevcut PEN arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,001882 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Pentagon Games (PEN) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Pentagon Games (PEN) arzı, 164,80M USD . Pentagon Games (PEN) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Pentagon Games (PEN) fiyatı, 0,4402 USD . Pentagon Games (PEN) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Pentagon Games (PEN) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 24,97K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.