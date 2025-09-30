PhyChain / Qatari Riyal Dönüşüm Tablosu
PHYCHAIN / QAR Dönüşüm Tablosu
- 1 PHYCHAIN10,47 QAR
- 2 PHYCHAIN20,93 QAR
- 3 PHYCHAIN31,40 QAR
- 4 PHYCHAIN41,87 QAR
- 5 PHYCHAIN52,34 QAR
- 6 PHYCHAIN62,80 QAR
- 7 PHYCHAIN73,27 QAR
- 8 PHYCHAIN83,74 QAR
- 9 PHYCHAIN94,21 QAR
- 10 PHYCHAIN104,67 QAR
- 50 PHYCHAIN523,37 QAR
- 100 PHYCHAIN1.046,73 QAR
- 1.000 PHYCHAIN10.467,33 QAR
- 5.000 PHYCHAIN52.336,63 QAR
- 10.000 PHYCHAIN104.673,26 QAR
Yukarıdaki tablo, 1 PHYCHAIN ile 10.000 PHYCHAIN arasındaki bir aralıkta, PhyChain ile Qatari Riyal (PHYCHAIN ile QAR) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son QAR piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PHYCHAIN tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PHYCHAIN / QAR arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
QAR / PHYCHAIN Dönüşüm Tablosu
- 1 QAR0,09553 PHYCHAIN
- 2 QAR0,1910 PHYCHAIN
- 3 QAR0,2866 PHYCHAIN
- 4 QAR0,3821 PHYCHAIN
- 5 QAR0,4776 PHYCHAIN
- 6 QAR0,5732 PHYCHAIN
- 7 QAR0,6687 PHYCHAIN
- 8 QAR0,7642 PHYCHAIN
- 9 QAR0,8598 PHYCHAIN
- 10 QAR0,9553 PHYCHAIN
- 50 QAR4,776 PHYCHAIN
- 100 QAR9,553 PHYCHAIN
- 1.000 QAR95,53 PHYCHAIN
- 5.000 QAR477,6 PHYCHAIN
- 10.000 QAR955,3 PHYCHAIN
Yukarıdaki tablo, 1 QAR ile 10.000 QAR arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Qatari Riyal ile PhyChain (QAR ile PHYCHAIN) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan QAR tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar PhyChain alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
PhyChain (PHYCHAIN), şu anda ﷼ 10,47 QAR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -%1,03 değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ﷼452,15K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ﷼-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel PhyChain Fiyatı sayfamıza göz atın.
--
Dolaşım Arzı
452,15K
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-%1,03
Fiyat Değişimi (1 Gün)
﷼ 2,952
24 sa Yüksek
﷼ 2,834
24 sa Düşük
Yukarıdaki PHYCHAIN / QAR trend grafiği, PhyChain kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve QAR biriminden PhyChain değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut PhyChain fiyatını kontrol edin.
PHYCHAIN / QAR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PHYCHAIN = 10,47 QAR | 1 QAR = 0,09553 PHYCHAIN
Bugün, 1 PHYCHAIN / QAR dönüşüm oranı 10,47 QAR kurundadır.
5 PHYCHAIN satın almak için 52,34 QAR gereklidir ve 10 PHYCHAIN değeri 104,67 QAR olarak hesaplanır.
1 QAR, 0,09553 PHYCHAIN varlığına dönüştürülebilir.
50 QAR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 4,776 PHYCHAIN varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PHYCHAIN / QAR karşısındaki dönüşüm oranı +%9,97 değişti.
Son 24 saat içinde, oran -%1,03 dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 10,773899982006837 QAR, en düşük seviye ise 10,343235958335832 QAR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PHYCHAIN değeri 4,908839930826286 QAR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +%113,31 oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PHYCHAIN, 1,995726283252364 QAR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +%23,56 oranında bir değişime yol açtı.
PhyChain (PHYCHAIN) Hakkında Her Şey
Artık PhyChain (PHYCHAIN) fiyatını hesapladığınıza göre, PhyChain hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PHYCHAIN geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), PhyChain nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
PHYCHAIN / QAR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, PhyChain (PHYCHAIN), 10,343235958335832 QAR ile 10,773899982006837 QAR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 8,36875090065775 QAR ile 11,335953029848657 QAR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PHYCHAIN / QAR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|﷼ 10.76
|﷼ 11.31
|﷼ 11.31
|﷼ 11.31
|En Düşük
|﷼ 10.32
|﷼ 8.35
|﷼ 3.21
|﷼ 3.21
|Ortalama
|﷼ 10.51
|﷼ 10.29
|﷼ 6.71
|﷼ 6.38
|Volatilite
|+%4,05
|+%31,08
|+%165,40
|+%96,13
|Değişim
|%NaN
|%NaN
|%NaN
|%NaN
2026 ve 2030 Yılları için QAR Biriminden PhyChain Fiyat Tahmini
PhyChain fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PHYCHAIN / QAR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PHYCHAIN Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, PhyChain mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ﷼10,99 QAR seviyesine ulaşabilir.
2030 için PHYCHAIN Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PHYCHAIN aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ﷼13,36 QAR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını PhyChain Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
PhyChain (PHYCHAIN) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
PhyChain Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $2.868
- 7 Günlük Değişim: +%9,97
- 30 Günlük Trend: +%113,31
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PHYCHAIN dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, QAR para birimine dönüştürseniz bile, PHYCHAIN kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PHYCHAIN Fiyatı] [PHYCHAIN / USD]
Qatari Riyal (QAR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (QAR/USD): 0,27389141082013496
- 7 Günlük Değişim: -%0,15
- 30 Günlük Trend: -%0,15
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir QAR para birimi, aynı tutarda PHYCHAIN almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir QAR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan QAR ile güvenli bir şekilde PHYCHAIN satın alın.
PHYCHAIN ile QAR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
PhyChain (PHYCHAIN) ile Qatari Riyal (QAR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PHYCHAIN ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PHYCHAIN varlığının QAR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve QAR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. QAR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler QAR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle QAR zayıfladığında, yatırımcılar PHYCHAIN gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
PhyChain gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PHYCHAIN varlığına yönelik talep artabilir ve bu da QAR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen PHYCHAIN Kriptosunu QAR Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı PHYCHAIN / QAR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl PHYCHAIN / QAR Dönüşümü Yapılır?
PHYCHAIN Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PHYCHAIN kriptosundan QAR para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PHYCHAIN / QAR Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PHYCHAIN / QAR kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PHYCHAIN ve QAR hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
PHYCHAIN varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl PHYCHAIN satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
PHYCHAIN / QAR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PHYCHAIN ile QAR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PHYCHAIN varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak QAR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PHYCHAIN ile QAR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PHYCHAIN ile QAR arasındaki kur, PhyChain ve Qatari Riyal varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PHYCHAIN / QAR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PHYCHAIN ile QAR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PHYCHAIN ile QAR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PHYCHAIN kriptosunu QAR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PHYCHAIN kriptosundan QAR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PHYCHAIN kriptosunun QAR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PHYCHAIN varlığının QAR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, PHYCHAIN ile QAR arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, QAR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PHYCHAIN sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PHYCHAIN ile QAR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
PhyChain halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PHYCHAIN ile QAR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PHYCHAIN ile QAR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PHYCHAIN ile QAR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PHYCHAIN ile QAR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya PhyChain fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PHYCHAIN ile QAR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak QAR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PHYCHAIN / QAR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
PhyChain ve Qatari Riyal arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
PhyChain ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PHYCHAIN kriptosunu QAR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, QAR para birimini eşit değerdeki PHYCHAIN kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PHYCHAIN / QAR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PHYCHAIN fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, PHYCHAIN / QAR, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PHYCHAIN ile QAR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak QAR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PHYCHAIN / QAR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
