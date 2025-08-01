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Public Masterpiece Fiyatı(PMT)

Public Masterpiece (PMT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.09572
$0.09572$0.09572
-0.33%1D
USD

PMT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Public Masterpiece (PMT), şu anda 0.09548 USD fiyatından işlem görmektedir ve 9.93M USD piyasa değerine sahiptir. PMT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Public Masterpiece Ana Piyasa Performansı:

$ 87.23K USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.33%
Public Masterpiece 24 saatlik fiyat değişimi
104.03M USD
Dolaşımdaki arz

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PMT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Public Masterpiece fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0003169-0.33%
30 Gün$ +0.00153+1.62%
60 Gün$ +0.00635+7.12%
90 Gün$ +0.01628+20.55%
Bugünkü Public Masterpiece Fiyatı Değişimi

Bugün, PMT, $ -0.0003169 (-0.33%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Public Masterpiece 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.00153 (+1.62%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Public Masterpiece 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PMT değişimi $ +0.00635 (+7.12%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Public Masterpiece 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.01628 (+20.55%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PMT Fiyat Bilgisi

En güncel Public Masterpiece fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.09415
$ 0.09415$ 0.09415

$ 0.09708
$ 0.09708$ 0.09708

$ 0.10405
$ 0.10405$ 0.10405

+0.04%

-0.33%

-0.10%

PMT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9.93M
$ 9.93M$ 9.93M

$ 87.23K
$ 87.23K$ 87.23K

104.03M
104.03M 104.03M

Public Masterpiece (PMT) Nedir?

Public Masterpiece türünün ilk örneği, fiziksel sanat ve blok zinciri arasında köprü kuran benzersiz ve yenilikçi bir oluşumdur. Her bir sanat eserini başlangıçtan satışa kadar dijital sertifikalarla takip ederek özgünlüğe yeni bir ışık tutuyor. Hem sanatçılar hem de koleksiyoncular için adil alım satım imkanı sunarken, aynı zamanda yerel token PMT ve Loyalty-NFT'ler (değiştirilemeyen tokenler) aracılığıyla yaratıcı yatırım fırsatları sunarak benzersizliğini sürdürüyor. Sanatseverler yalnızca en sevdikleri eserlerin tadını çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda benzersiz bir Gerçek Dünya Varlığına (RWA) yatırım yaparken kendilerinden daha büyük bir yapının parçası olabiliyorlar. Tüm bunlar, sanatçıların üçüncü tarafların müdahalesi olmadan özgürlüklerini korumalarına izin verilerek gerçekleşiyor.

Public Masterpiece, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Public Masterpiece yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PMT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Public Masterpiece hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Public Masterpiece satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Public Masterpiece Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Public Masterpiece, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PMT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Public Masterpiece fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Public Masterpiece Fiyat Geçmişi

PMT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PMT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Public Masterpiece fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Public Masterpiece (PMT) Token Ekonomisi

Public Masterpiece (PMT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PMT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Public Masterpiece (PMT) Satın Alma

Nasıl Public Masterpiece satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Public Masterpiece Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PMT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PMT / VND
2,512.5562
1 PMT / AUD
A$0.1470392
1 PMT / GBP
0.07161
1 PMT / EUR
0.0821128
1 PMT / USD
$0.09548
1 PMT / MYR
RM0.4048352
1 PMT / TRY
3.8841264
1 PMT / JPY
¥14.03556
1 PMT / ARS
ARS$129.2006716
1 PMT / RUB
7.5973436
1 PMT / INR
8.3229916
1 PMT / IDR
Rp1,565.2456512
1 PMT / KRW
132.2436192
1 PMT / PHP
5.4920096
1 PMT / EGP
￡E.4.5801756
1 PMT / BRL
R$0.5280044
1 PMT / CAD
C$0.1308076
1 PMT / BDT
11.5263456
1 PMT / NGN
144.446918
1 PMT / UAH
3.9404596
1 PMT / VES
Bs11.74404
1 PMT / CLP
$92.6156
1 PMT / PKR
Rs26.7525412
1 PMT / KZT
51.167732
1 PMT / THB
฿3.0992808
1 PMT / TWD
NT$2.8510328
1 PMT / AED
د.إ0.3504116
1 PMT / CHF
Fr0.076384
1 PMT / HKD
HK$0.7485632
1 PMT / MAD
.د.م0.8631392
1 PMT / MXN
$1.7988432
1 PMT / PLN
0.3513664
1 PMT / RON
лв0.4182024
1 PMT / SEK
kr0.9223368
1 PMT / BGN
лв0.1604064
1 PMT / HUF
Ft32.8556228
1 PMT / CZK
2.0270404
1 PMT / KWD
د.ك0.02893044
1 PMT / ILS
0.3255868

Public Masterpiece Kaynağı

Public Masterpiece hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Public Masterpiece Websitesi
Blok Gezgini

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PMT
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1 PMT = 0.09548 USD

Al-Sat

PMTUSDT
$0.09548
$0.09548$0.09548
-0.13%

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