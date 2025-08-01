REI Network (REI) Nedir?

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

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REI Network Fiyat Geleceği Tahmini

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REI Network Fiyat Geçmişi

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REI Network (REI) Token Ekonomisi

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REI Network (REI) Satın Alma

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REI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REI / VND ₫ 472,6174 1 REI / AUD A$ 0,0276584 1 REI / GBP ￡ 0,01347 1 REI / EUR € 0,0154456 1 REI / USD $ 0,01796 1 REI / MYR RM 0,0759708 1 REI / TRY ₺ 0,7304332 1 REI / JPY ¥ 2,64012 1 REI / ARS ARS$ 24,3029332 1 REI / RUB ₽ 1,4290772 1 REI / INR ₹ 1,5646752 1 REI / IDR Rp 294,4261824 1 REI / KRW ₩ 24,8408352 1 REI / PHP ₱ 1,0330592 1 REI / EGP ￡E. 0,861182 1 REI / BRL R$ 0,0993188 1 REI / CAD C$ 0,0246052 1 REI / BDT ৳ 2,1681312 1 REI / NGN ₦ 27,170786 1 REI / UAH ₴ 0,7412092 1 REI / VES Bs 2,20908 1 REI / CLP $ 17,4212 1 REI / PKR Rs 5,0322124 1 REI / KZT ₸ 9,624764 1 REI / THB ฿ 0,582802 1 REI / TWD NT$ 0,5362856 1 REI / AED د.إ 0,0659132 1 REI / CHF Fr 0,014368 1 REI / HKD HK$ 0,1408064 1 REI / MAD .د.م 0,1623584 1 REI / MXN $ 0,3381868 1 REI / PLN zł 0,0660928 1 REI / RON лв 0,0786648 1 REI / SEK kr 0,1734936 1 REI / BGN лв 0,0301728 1 REI / HUF Ft 6,1802156 1 REI / CZK Kč 0,3812908 1 REI / KWD د.ك 0,00544188 1 REI / ILS ₪ 0,0612436

REI Network Kaynağı

REI Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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