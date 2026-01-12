Bugünkü MicroVisionChain Fiyatı

Bugünkü MicroVisionChain (SPACEMVC) fiyatı $ 0,06843 olup, son 24 saatte % 18,98 değişim gösterdi. Mevcut SPACEMVC / USD dönüşüm oranı SPACEMVC başına $ 0,06843 şeklindedir.

MicroVisionChain, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5091. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 SPACEMVC şeklindedir. Son 24 saat içinde SPACEMVC, $ 0,059 (en düşük) ile $ 0,0857 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 37,566996466593714 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07102422526656275 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPACEMVC, son bir saatte +%5,68 ve son 7 günde -%19,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,45K seviyesine ulaştı.

MicroVisionChain (SPACEMVC) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5091 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 53,45K$ 53,45K $ 53,45K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Toplam Arz 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SPACE

Şu anki MicroVisionChain piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,45K. Dolaşımdaki SPACEMVC arzı 0,00 olup, toplam arzı 21000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,44M.