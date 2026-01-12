Bugünkü THENT Fiyatı

Bugünkü THENT (THENT) fiyatı $ 1,555 olup, son 24 saatte % 19,39 değişim gösterdi. Mevcut THENT / USD dönüşüm oranı THENT başına $ 1,555 şeklindedir.

THENT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- THENT şeklindedir. Son 24 saat içinde THENT, $ 1,407 (en düşük) ile $ 3,499 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, THENT, son bir saatte -%32,40 ve son 7 günde +%522,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,31M seviyesine ulaştı.

THENT (THENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 326,55B$ 326,55B $ 326,55B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 210.000.000.000 210.000.000.000 210.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki THENT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,31M. Dolaşımdaki THENT arzı -- olup, toplam arzı 210000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 326,55B.