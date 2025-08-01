IRON Titanium (TITAN) Nedir?

TITAN, IronFinance Polygon hisse ve yönetim tokenidir. Aynı zamanda, IRON adına dinamik teminat olarak kullanılır. Toplam planlanan dağıtım 36 ayda 1 milyar token olarak belirlendi. 17 Haziran 2021'de Iron Finance, kripto tarihindeki ilk banka işlemini deneyimledi. Yerel tokenleri TITAN'ın toplam arzı birkaç saat içinde 1 milyardan 35 trilyona çıktıktan sonra yaklaşık sıfıra düşerek neredeyse tüm değerini kaybetti. TITAN'ın mevcut arzı yaklaşık olarak 34.794.935.323.336 TITAN'dır.

IRON Titanium, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, IRON Titanium yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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IRON Titanium Fiyat Geleceği Tahmini

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IRON Titanium Fiyat Geçmişi

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IRON Titanium (TITAN) Token Ekonomisi

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IRON Titanium (TITAN) Satın Alma

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TITAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TITAN / VND ₫ 0,00019957296 1 TITAN / AUD A$ 0,00000001167936 1 TITAN / GBP ￡ 0,000000005688 1 TITAN / EUR € 0,00000000652224 1 TITAN / USD $ 0,000000007584 1 TITAN / MYR RM 0,00000003208032 1 TITAN / TRY ₺ 0,00000030851712 1 TITAN / JPY ¥ 0,000001114848 1 TITAN / ARS ARS$ 0,0000102486384 1 TITAN / RUB ₽ 0,0000006033072 1 TITAN / INR ₹ 0,00000066086976 1 TITAN / IDR Rp 0,00012432784896 1 TITAN / KRW ₩ 0,00001050414336 1 TITAN / PHP ₱ 0,00000043630752 1 TITAN / EGP ￡E. 0,00000036350112 1 TITAN / BRL R$ 0,00000004193952 1 TITAN / CAD C$ 0,00000001039008 1 TITAN / BDT ৳ 0,00000091554048 1 TITAN / NGN ₦ 0,0000114734544 1 TITAN / UAH ₴ 0,00000031299168 1 TITAN / VES Bs 0,000000932832 1 TITAN / CLP $ 0,00000735648 1 TITAN / PKR Rs 0,00000212496096 1 TITAN / KZT ₸ 0,0000040642656 1 TITAN / THB ฿ 0,0000002461008 1 TITAN / TWD NT$ 0,00000022645824 1 TITAN / AED د.إ 0,00000002783328 1 TITAN / CHF Fr 0,0000000060672 1 TITAN / HKD HK$ 0,00000005945856 1 TITAN / MAD .د.م 0,00000006855936 1 TITAN / MXN $ 0,00000014280672 1 TITAN / PLN zł 0,00000002790912 1 TITAN / RON лв 0,00000003321792 1 TITAN / SEK kr 0,0000000731856 1 TITAN / BGN лв 0,00000001274112 1 TITAN / HUF Ft 0,00000260973024 1 TITAN / CZK Kč 0,00000016100832 1 TITAN / KWD د.ك 0,000000002297952 1 TITAN / ILS ₪ 0,00000002586144

IRON Titanium Kaynağı

IRON Titanium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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