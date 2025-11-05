EVAA Protocol (EVAA) Nedir?

EVAA, TON Blok Zinciri üzerinde çalışan, Telegram tabanlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür. Kullanıcıların likidite sağlayarak pasif gelir elde eden mevduat sahipleri ya da aşırı teminatlandırılmış kredi alabilen borçlular olarak hareket etmesine imkân tanır. EVAA, TON Blok Zinciri üzerinde çalışan, Telegram tabanlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür. Kullanıcıların likidite sağlayarak pasif gelir elde eden mevduat sahipleri ya da aşırı teminatlandırılmış kredi alabilen borçlular olarak hareket etmesine imkân tanır.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EVAA Protocol Hakkında Diğer Sorular Bugünkü EVAA Protocol (EVAA) fiyatı nedir? USD biriminden canlı EVAA fiyatı, 3,506 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. EVAA / USD güncel fiyatı nedir? $ 3,506 . Doğru token dönüşümü için EVAA / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. EVAA Protocol varlığının piyasa değeri nedir? EVAA piyasa değeri $ 23,20M USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki EVAA arzı nedir? Dolaşımdaki EVAA arzı, 6,62M USD . EVAA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? EVAA, ATH fiyatı olan 13,61297177645488 USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük EVAA fiyatı (ATL) nedir? EVAA, ATL fiyatı olan 1,4583095338977914 USD değerine düştü. EVAA işlem hacmi nedir? EVAA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 2,62M USD . EVAA bu yıl daha da yükselir mi? EVAA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EVAA fiyat tahminine göz atın.

EVAA Protocol (EVAA) Önemli Sektör Güncellemeleri

