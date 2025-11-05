BorsaDEX+
Bugünkü canlı EVAA Protocol fiyatı 3.506 USD. EVAA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. EVAA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

EVAA Protocol Logosu

EVAA Protocol Fiyatı(EVAA)

1 EVAA / USD Canlı Fiyatı:

$3,493
$3,493$3,493
-%1,431D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:28:12 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 3,143
$ 3,143$ 3,143
24 sa Düşük
$ 4,831
$ 4,831$ 4,831
24 sa Yüksek

$ 3,143
$ 3,143$ 3,143

$ 4,831
$ 4,831$ 4,831

$ 13,61297177645488
$ 13,61297177645488$ 13,61297177645488

$ 1,4583095338977914
$ 1,4583095338977914$ 1,4583095338977914

-%0,52

-%1,43

-%62,42

-%62,42

EVAA Protocol (EVAA) canlı fiyatı $ 3,506. EVAA, son 24 saat içinde en düşük $ 3,143 ve en yüksek $ 4,831 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EVAA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 13,61297177645488, en düşük fiyatı ise $ 1,4583095338977914 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EVAA son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,43 ve son 7 günde -%62,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EVAA Protocol (EVAA) Piyasa Bilgileri

No.729

$ 23,20M
$ 23,20M$ 23,20M

$ 2,62M
$ 2,62M$ 2,62M

$ 175,30M
$ 175,30M$ 175,30M

6,62M
6,62M 6,62M

50.000.000
50.000.000 50.000.000

50.000.000
50.000.000 50.000.000

%13,23

BSC

Şu anki EVAA Protocol piyasa değeri $ 23,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,62M. Dolaşımdaki EVAA arzı 6,62M olup, toplam arzı 50000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 175,30M.

EVAA Protocol (EVAA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için EVAA Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,05067-%1,43
30 Gün$ -0,099-%2,75
60 Gün$ +1,506+%75,30
90 Gün$ +1,506+%75,30
Bugünkü EVAA Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, EVAA, $ -0,05067 (-%1,43) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

EVAA Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,099 (-%2,75) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

EVAA Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EVAA değişimi $ +1,506 (+%75,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

EVAA Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1,506 (+%75,30) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EVAA Protocol (EVAA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

EVAA Protocol Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

EVAA Protocol (EVAA) Nedir?

EVAA, TON Blok Zinciri üzerinde çalışan, Telegram tabanlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür. Kullanıcıların likidite sağlayarak pasif gelir elde eden mevduat sahipleri ya da aşırı teminatlandırılmış kredi alabilen borçlular olarak hareket etmesine imkân tanır.

EVAA Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, EVAA Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EVAA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda EVAA Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, EVAA Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

EVAA Protocol Fiyat Tahmini (USD)

EVAA Protocol (EVAA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? EVAA Protocol (EVAA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak EVAA Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

EVAA Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EVAA Protocol (EVAA) Token Ekonomisi

EVAA Protocol (EVAA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EVAA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

EVAA Protocol (EVAA) Satın Alma

Nasıl EVAA Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım EVAA Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EVAA Protocol Kaynağı

EVAA Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi EVAA Protocol Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EVAA Protocol Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü EVAA Protocol (EVAA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EVAA fiyatı, 3,506 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EVAA / USD güncel fiyatı nedir?
EVAA / USD güncel fiyatı $ 3,506. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
EVAA Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
EVAA piyasa değeri $ 23,20M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EVAA arzı nedir?
Dolaşımdaki EVAA arzı, 6,62M USD.
EVAA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EVAA, ATH fiyatı olan 13,61297177645488 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EVAA fiyatı (ATL) nedir?
EVAA, ATL fiyatı olan 1,4583095338977914 USD değerine düştü.
EVAA işlem hacmi nedir?
EVAA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 2,62M USD.
EVAA bu yıl daha da yükselir mi?
EVAA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EVAA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:28:12 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

