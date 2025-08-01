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UMA Fiyatı(UMA)

UMA (UMA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,2116
$1,2116$1,2116
+%1,171D
USD

UMA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

UMA (UMA), şu anda 1,2115 USD fiyatından işlem görmektedir ve 107,70M USD piyasa değerine sahiptir. UMA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

UMA Ana Piyasa Performansı:

$ 134,85K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,17
UMA 24 saatlik fiyat değişimi
88,90M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki UMA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, UMA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

UMA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için UMA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,014012+%1,17
30 Gün$ +0,1369+%12,73
60 Gün$ +0,068+%5,94
90 Gün$ +0,0779+%6,87
Bugünkü UMA Fiyatı Değişimi

Bugün, UMA, $ +0,014012 (+%1,17) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

UMA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1369 (+%12,73) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

UMA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, UMA değişimi $ +0,068 (+%5,94) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

UMA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0779 (+%6,87) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

UMA Fiyat Bilgisi

En güncel UMA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,1832
$ 1,1832$ 1,1832

$ 1,2218
$ 1,2218$ 1,2218

$ 43,226
$ 43,226$ 43,226

-%0,30

+%1,17

-%14,17

UMA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 107,70M
$ 107,70M$ 107,70M

$ 134,85K
$ 134,85K$ 134,85K

88,90M
88,90M 88,90M

UMA (UMA) Nedir?

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, UMA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- UMA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda UMA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, UMA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

UMA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, UMA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte UMA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen UMA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

UMA Fiyat Geçmişi

UMA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak UMA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen UMA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

UMA (UMA) Token Ekonomisi

UMA (UMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

UMA (UMA) Satın Alma

Nasıl UMA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım UMA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

UMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UMA / VND
31.880,6225
1 UMA / AUD
A$1,86571
1 UMA / GBP
0,908625
1 UMA / EUR
1,04189
1 UMA / USD
$1,2115
1 UMA / MYR
RM5,124645
1 UMA / TRY
49,28382
1 UMA / JPY
¥178,0905
1 UMA / ARS
ARS$1.637,160525
1 UMA / RUB
96,374825
1 UMA / INR
105,57011
1 UMA / IDR
Rp19.860,65256
1 UMA / KRW
1.677,97596
1 UMA / PHP
69,697595
1 UMA / EGP
￡E.58,067195
1 UMA / BRL
R$6,699595
1 UMA / CAD
C$1,659755
1 UMA / BDT
146,25228
1 UMA / NGN
1.832,817775
1 UMA / UAH
49,998605
1 UMA / VES
Bs149,0145
1 UMA / CLP
$1.175,155
1 UMA / PKR
Rs339,450185
1 UMA / KZT
649,24285
1 UMA / THB
฿39,313175
1 UMA / TWD
NT$36,17539
1 UMA / AED
د.إ4,446205
1 UMA / CHF
Fr0,9692
1 UMA / HKD
HK$9,49816
1 UMA / MAD
.د.م10,95196
1 UMA / MXN
$22,812545
1 UMA / PLN
4,45832
1 UMA / RON
лв5,30637
1 UMA / SEK
kr11,690975
1 UMA / BGN
лв2,03532
1 UMA / HUF
Ft416,889265
1 UMA / CZK
25,720145
1 UMA / KWD
د.ك0,3670845
1 UMA / ILS
4,131215

UMA Kaynağı

UMA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi UMA Websitesi
Blok Gezgini

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