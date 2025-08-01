USUAL (USUAL) Nedir?

Toplam Arz: 4000000000 USUAL.Usual, $USUAL token aracılığıyla mülkiyeti ve değeri yeniden dağıtan güvenli ve merkeziyetsiz bir itibari para destekli stabil coin çıkarıcısıdır.

USUAL, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, USUAL yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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USUAL Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, USUAL, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte USUAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen USUAL fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

USUAL Fiyat Geçmişi

USUAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak USUAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen USUAL fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

USUAL (USUAL) Token Ekonomisi

USUAL (USUAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USUAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

USUAL (USUAL) Satın Alma

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USUAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USUAL / VND ₫ 1.873,628 1 USUAL / AUD A$ 0,109648 1 USUAL / GBP ￡ 0,0534 1 USUAL / EUR € 0,061232 1 USUAL / USD $ 0,0712 1 USUAL / MYR RM 0,301176 1 USUAL / TRY ₺ 2,896416 1 USUAL / JPY ¥ 10,4664 1 USUAL / ARS ARS$ 96,21612 1 USUAL / RUB ₽ 5,664672 1 USUAL / INR ₹ 6,206504 1 USUAL / IDR Rp 1.167,212928 1 USUAL / KRW ₩ 98,614848 1 USUAL / PHP ₱ 4,099696 1 USUAL / EGP ￡E. 3,413328 1 USUAL / BRL R$ 0,393736 1 USUAL / CAD C$ 0,097544 1 USUAL / BDT ৳ 8,595264 1 USUAL / NGN ₦ 107,71492 1 USUAL / UAH ₴ 2,938424 1 USUAL / VES Bs 8,7576 1 USUAL / CLP $ 69,064 1 USUAL / PKR Rs 19,949528 1 USUAL / KZT ₸ 38,15608 1 USUAL / THB ฿ 2,311152 1 USUAL / TWD NT$ 2,126744 1 USUAL / AED د.إ 0,261304 1 USUAL / CHF Fr 0,05696 1 USUAL / HKD HK$ 0,558208 1 USUAL / MAD .د.م 0,643648 1 USUAL / MXN $ 1,340696 1 USUAL / PLN zł 0,262016 1 USUAL / RON лв 0,311856 1 USUAL / SEK kr 0,68708 1 USUAL / BGN лв 0,119616 1 USUAL / HUF Ft 24,500632 1 USUAL / CZK Kč 1,511576 1 USUAL / KWD د.ك 0,0215736 1 USUAL / ILS ₪ 0,242792

USUAL Kaynağı

USUAL hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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