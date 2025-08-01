Vine Coin (VINE) Nedir?

Kısa video platformu VINE'ın kurucusu tarafından piyasaya sunulan resmi kripto para birimi. VINE 2016 yılında kapatılmıştı ve Elon Musk yeniden başlatılmasından söz etmişti.

Vine Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Vine Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Vine Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Vine Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VINE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Vine Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Vine Coin Fiyat Geçmişi

VINE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VINE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Vine Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Vine Coin (VINE) Token Ekonomisi

Vine Coin (VINE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VINE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Vine Coin (VINE) Satın Alma

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VINE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VINE / VND ₫ 1.904,94285 1 VINE / AUD A$ 0,1114806 1 VINE / GBP ￡ 0,0542925 1 VINE / EUR € 0,0622554 1 VINE / USD $ 0,07239 1 VINE / MYR RM 0,3062097 1 VINE / TRY ₺ 2,9448252 1 VINE / JPY ¥ 10,64133 1 VINE / ARS ARS$ 97,8242265 1 VINE / RUB ₽ 5,7593484 1 VINE / INR ₹ 6,3102363 1 VINE / IDR Rp 1.186,7211216 1 VINE / KRW ₩ 100,2630456 1 VINE / PHP ₱ 4,1682162 1 VINE / EGP ￡E. 3,4703766 1 VINE / BRL R$ 0,4003167 1 VINE / CAD C$ 0,0991743 1 VINE / BDT ৳ 8,7389208 1 VINE / NGN ₦ 109,5152115 1 VINE / UAH ₴ 2,9875353 1 VINE / VES Bs 8,90397 1 VINE / CLP $ 70,2183 1 VINE / PKR Rs 20,2829541 1 VINE / KZT ₸ 38,793801 1 VINE / THB ฿ 2,3497794 1 VINE / TWD NT$ 2,1622893 1 VINE / AED د.إ 0,2656713 1 VINE / CHF Fr 0,057912 1 VINE / HKD HK$ 0,5675376 1 VINE / MAD .د.م 0,6544056 1 VINE / MXN $ 1,3631037 1 VINE / PLN zł 0,2663952 1 VINE / RON лв 0,3170682 1 VINE / SEK kr 0,6992874 1 VINE / BGN лв 0,1216152 1 VINE / HUF Ft 24,9014361 1 VINE / CZK Kč 1,5368397 1 VINE / KWD د.ك 0,02193417 1 VINE / ILS ₪ 0,2468499

Vine Coin Kaynağı

Vine Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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