Bugünkü Verizon (VZON) fiyatı $ 39,95 olup, son 24 saatte % 33,10 değişim gösterdi. Mevcut VZON / USD dönüşüm oranı VZON başına $ 39,95 şeklindedir.

Verizon, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,04 ile 3718. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 VZON şeklindedir. Son 24 saat içinde VZON, $ 30 (en düşük) ile $ 40,27 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 40,74121474392576 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 39,72341130179484 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VZON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%33,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 416,02K seviyesine ulaştı.

Verizon (VZON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3718 Piyasa Değeri $ 0,04$ 0,04 $ 0,04 Hacim (24 Sa) $ 416,02K$ 416,02K $ 416,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,04$ 0,04 $ 0,04 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 0,00111689 0,00111689 0,00111689 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Verizon piyasa değeri $ 0,04 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 416,02K. Dolaşımdaki VZON arzı 0,00 olup, toplam arzı 0.00111689. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,04.