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Tether Gold Fiyatı(XAUT)

Tether Gold (XAUT) Canlı Fiyat Grafiği

$3.356,34
$3.356,34$3.356,34
-%0,111D
USD

XAUT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Tether Gold (XAUT), şu anda 3.356,34 USD fiyatından işlem görmektedir ve 827,42M USD piyasa değerine sahiptir. XAUT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tether Gold Ana Piyasa Performansı:

$ 205,11K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,11
Tether Gold 24 saatlik fiyat değişimi
246,52K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XAUT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XAUT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

XAUT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Tether Gold fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -3,696-%0,11
30 Gün$ +18,53+%0,55
60 Gün$ -15,2-%0,46
90 Gün$ -5,49-%0,17
Bugünkü Tether Gold Fiyatı Değişimi

Bugün, XAUT, $ -3,696 (-%0,11) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Tether Gold 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +18,53 (+%0,55) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Tether Gold 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XAUT değişimi $ -15,2 (-%0,46) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Tether Gold 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -5,49 (-%0,17) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XAUT Fiyat Bilgisi

En güncel Tether Gold fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3.349,43
$ 3.349,43$ 3.349,43

$ 3.367
$ 3.367$ 3.367

$ 3.529,97
$ 3.529,97$ 3.529,97

+%0,03

-%0,11

+%0,18

XAUT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 827,42M
$ 827,42M$ 827,42M

$ 205,11K
$ 205,11K$ 205,11K

246,52K
246,52K 246,52K

Tether Gold (XAUT) Nedir?

XAU₮, TG Commodities Limited tarafından sunulan bir dijital varlıktır. Bir XAU₮ tokeni, bir Londra Good Delivery altın külçesi için bir ons ince altını temsil eder. XAU₮ sahipleri, hem fiziksel hem de dijital varlıkların birleşik avantajlarından yararlanır. XAUt token sahipleri, yüksek depolama maliyetleri ve sınırlı erişilebilirlik gibi fiziksel altınla ilgili dezavantajlardan kaçınırken, altına sahip olmanın keyfini çıkarabileceklerdir.

Tether Gold, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Tether Gold yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XAUT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Tether Gold hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Tether Gold satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Tether Gold Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Tether Gold, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XAUT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Tether Gold fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Tether Gold Fiyat Geçmişi

XAUT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XAUT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Tether Gold fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Tether Gold (XAUT) Token Ekonomisi

Tether Gold (XAUT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XAUT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Tether Gold (XAUT) Satın Alma

Nasıl Tether Gold satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Tether Gold Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XAUT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XAUT / VND
88.322.087,1
1 XAUT / AUD
A$5.168,7636
1 XAUT / GBP
2.517,255
1 XAUT / EUR
2.886,4524
1 XAUT / USD
$3.356,34
1 XAUT / MYR
RM14.197,3182
1 XAUT / TRY
136.535,9112
1 XAUT / JPY
¥493.381,98
1 XAUT / ARS
ARS$4.535.590,059
1 XAUT / RUB
267.030,4104
1 XAUT / INR
292.572,1578
1 XAUT / IDR
Rp55.021.958,4096
1 XAUT / KRW
4.648.665,1536
1 XAUT / PHP
193.258,0572
1 XAUT / EGP
￡E.160.902,9396
1 XAUT / BRL
R$18.560,5602
1 XAUT / CAD
C$4.598,1858
1 XAUT / BDT
405.177,3648
1 XAUT / NGN
5.077.638,969
1 XAUT / UAH
138.516,1518
1 XAUT / VES
Bs412.829,82
1 XAUT / CLP
$3.255.649,8
1 XAUT / PKR
Rs940.412,9046
1 XAUT / KZT
1.798.662,606
1 XAUT / THB
฿108.946,7964
1 XAUT / TWD
NT$100.253,8758
1 XAUT / AED
د.إ12.317,7678
1 XAUT / CHF
Fr2.685,072
1 XAUT / HKD
HK$26.313,7056
1 XAUT / MAD
.د.م30.341,3136
1 XAUT / MXN
$63.199,8822
1 XAUT / PLN
12.351,3312
1 XAUT / RON
лв14.700,7692
1 XAUT / SEK
kr32.422,2444
1 XAUT / BGN
лв5.638,6512
1 XAUT / HUF
Ft1.154.547,3966
1 XAUT / CZK
71.255,0982
1 XAUT / KWD
د.ك1.016,97102
1 XAUT / ILS
11.445,1194

Tether Gold Kaynağı

Tether Gold hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Tether Gold Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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XAUT
XAUT
USD
USD

1 XAUT = 3.356,34 USD

Al-Sat

XAUTUSDT
$3.356,34
$3.356,34$3.356,34
+%0,10

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