Bugünkü Yee Token Fiyatı

Bugünkü Yee Token (YEE) fiyatı $ 0,019536 olup, son 24 saatte % 8,15 değişim gösterdi. Mevcut YEE / USD dönüşüm oranı YEE başına $ 0,019536 şeklindedir.

Yee Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 19,54M ile 736. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B YEE şeklindedir. Son 24 saat içinde YEE, $ 0,018711 (en düşük) ile $ 0,022 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03029092316474923 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000001583969794063 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YEE, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde -%29,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 92,79K seviyesine ulaştı.

Yee Token (YEE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.736 Piyasa Değeri $ 19,54M$ 19,54M $ 19,54M Hacim (24 Sa) $ 92,79K$ 92,79K $ 92,79K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,54M$ 19,54M $ 19,54M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Yee Token piyasa değeri $ 19,54M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 92,79K. Dolaşımdaki YEE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,54M.