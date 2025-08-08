aarna atv 808 Fiyatı (ATV808)
aarna atv 808 (ATV808), şu anda 160,86 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 100,35K USD piyasa değerine sahiptir. ATV808 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ATV808 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ATV808 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, aarna atv 808 / USD fiyat değişimi, $ +7,5.
Son 30 gün içerisinde, aarna atv 808 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, aarna atv 808 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, aarna atv 808 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +7,5
|+%4,88
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel aarna atv 808 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,14
+%4,88
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.
