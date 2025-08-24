ABSCHAD (CHAD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,01

ABSCHAD (CHAD) canlı fiyatı --. CHAD, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CHAD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CHAD son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,51 ve son 7 günde -%21,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ABSCHAD (CHAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 478,16K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 478,16K Dolaşım Arzı 992,05M Toplam Arz 992.051.477,3167694

Şu anki ABSCHAD piyasa değeri $ 478,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHAD arzı 992,05M olup, toplam arzı 992051477.3167694. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 478,16K.