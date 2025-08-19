ABSGLORP (GLORP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,94 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ABSGLORP (GLORP) canlı fiyatı --. GLORP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GLORP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GLORP son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ABSGLORP (GLORP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 135,84K$ 135,84K $ 135,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 135,84K$ 135,84K $ 135,84K Dolaşım Arzı 993,32M 993,32M 993,32M Toplam Arz 993.319.009,7638245 993.319.009,7638245 993.319.009,7638245

Şu anki ABSGLORP piyasa değeri $ 135,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLORP arzı 993,32M olup, toplam arzı 993319009.7638245. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 135,84K.