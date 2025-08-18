ACORE Hakkında Daha Fazla Bilgi

ACORE AI Token Logosu

ACORE AI Token Fiyatı (ACORE)

Listelenmedi

1 ACORE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00310208
$0,00310208
+%39,401D
mexc
USD
ACORE AI Token (ACORE) Canlı Fiyat Grafiği
ACORE AI Token (ACORE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00222512
$ 0,00222512
24 sa Düşük
$ 0,00387015
$ 0,00387015
24 sa Yüksek

$ 0,00222512
$ 0,00222512

$ 0,00387015
$ 0,00387015

$ 0,00387015
$ 0,00387015

$ 0,0020997
$ 0,0020997

+%0,39

+%39,41

--

--

ACORE AI Token (ACORE) canlı fiyatı $0,00310208. ACORE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00222512 ve en yüksek $ 0,00387015 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ACORE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00387015, en düşük fiyatı ise $ 0,0020997 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ACORE son bir saatte +%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%39,41 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ACORE AI Token (ACORE) Piyasa Bilgileri

$ 309,94K
$ 309,94K

--
--

$ 309,94K
$ 309,94K

100,00M
100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki ACORE AI Token piyasa değeri $ 309,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ACORE arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 309,94K.

ACORE AI Token (ACORE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ACORE AI Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00087696.
Son 30 gün içerisinde, ACORE AI Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ACORE AI Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ACORE AI Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00087696+%39,41
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ACORE AI Token (ACORE) Nedir?

ACORE AI is an virtual agent platform that uses photorealistic 3D human avatars to provide natural conversation, emotional expression, and contextual understanding. It combines cutting edge artificial intelligence with these avatars, allowing them to speak, interact, and react with human like authenticity. The platform is designed for scalability and reliability, enabling organizations to deploy sophisticated virtual agents across multiple channels while maintaining a consistent and engaging user experience.

ACORE AI Token (ACORE) Kaynağı

ACORE AI Token Fiyat Tahmini (USD)

ACORE AI Token (ACORE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ACORE AI Token (ACORE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ACORE AI Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ACORE AI Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ACORE Varlığından Yerel Para Birimlerine

ACORE AI Token (ACORE) Token Ekonomisi

ACORE AI Token (ACORE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ACORE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ACORE AI Token (ACORE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ACORE AI Token (ACORE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ACORE fiyatı, 0,00310208 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ACORE / USD güncel fiyatı nedir?
ACORE / USD güncel fiyatı $ 0,00310208. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ACORE AI Token varlığının piyasa değeri nedir?
ACORE piyasa değeri $ 309,94K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ACORE arzı nedir?
Dolaşımdaki ACORE arzı, 100,00M USD.
ACORE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ACORE, ATH fiyatı olan 0,00387015 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ACORE fiyatı (ATL) nedir?
ACORE, ATL fiyatı olan 0,0020997 USD değerine düştü.
ACORE işlem hacmi nedir?
ACORE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ACORE bu yıl daha da yükselir mi?
ACORE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ACORE fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.