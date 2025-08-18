ACORE AI Token (ACORE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00222512 $ 0,00222512 $ 0,00222512 24 sa Düşük $ 0,00387015 $ 0,00387015 $ 0,00387015 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00222512$ 0,00222512 $ 0,00222512 24 sa Yüksek $ 0,00387015$ 0,00387015 $ 0,00387015 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00387015$ 0,00387015 $ 0,00387015 En Düşük Fiyat $ 0,0020997$ 0,0020997 $ 0,0020997 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%39,41 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ACORE AI Token (ACORE) canlı fiyatı $0,00310208. ACORE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00222512 ve en yüksek $ 0,00387015 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ACORE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00387015, en düşük fiyatı ise $ 0,0020997 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ACORE son bir saatte +%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%39,41 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ACORE AI Token (ACORE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 309,94K$ 309,94K $ 309,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 309,94K$ 309,94K $ 309,94K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki ACORE AI Token piyasa değeri $ 309,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ACORE arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 309,94K.