AEGON by Virtuals (AEGON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00122942 $ 0,00122942 $ 0,00122942 24 sa Düşük $ 0,00196774 $ 0,00196774 $ 0,00196774 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00122942$ 0,00122942 $ 0,00122942 24 sa Yüksek $ 0,00196774$ 0,00196774 $ 0,00196774 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00196774$ 0,00196774 $ 0,00196774 En Düşük Fiyat $ 0,00102951$ 0,00102951 $ 0,00102951 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,84 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

AEGON by Virtuals (AEGON) canlı fiyatı $0,00136324. AEGON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00122942 ve en yüksek $ 0,00196774 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AEGON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00196774, en düşük fiyatı ise $ 0,00102951 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AEGON son bir saatte +%1,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,84 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AEGON by Virtuals (AEGON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki AEGON by Virtuals piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AEGON arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,36M.