Aethernet (AETHER) Nedir?

an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.

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Aethernet (AETHER) Kaynağı Resmi Websitesi

Aethernet (AETHER) Token Ekonomisi

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