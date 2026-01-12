Bugünkü DeepNode Fiyatı

Bugünkü DeepNode (DN) fiyatı $ 1,351 olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut DN / USD dönüşüm oranı DN başına $ 1,351 şeklindedir.

DeepNode, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DN şeklindedir. Son 24 saat içinde DN, $ 1,297 (en düşük) ile $ 1,49 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DN, son bir saatte -%0,45 ve son 7 günde +%170,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 17,66M seviyesine ulaştı.

DeepNode (DN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 17,66M$ 17,66M $ 17,66M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 135,10M$ 135,10M $ 135,10M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki DeepNode piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 17,66M. Dolaşımdaki DN arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 135,10M.