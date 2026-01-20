Bugünkü Aetheron Fiyatı

Bugünkü Aetheron (AETH) fiyatı $ 0,00005723 olup, son 24 saatte % 15,50 değişim gösterdi. Mevcut AETH / USD dönüşüm oranı AETH başına $ 0,00005723 şeklindedir.

Aetheron, şu anda piyasa değeri açısından $ 57.227 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B AETH şeklindedir. Son 24 saat içinde AETH, $ 0,00004548 (en düşük) ile $ 0,00007351 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00007351 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004548 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AETH, son bir saatte +%0,57 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aetheron (AETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 57,23K$ 57,23K $ 57,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 57,23K$ 57,23K $ 57,23K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Aetheron piyasa değeri $ 57,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AETH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 57,23K.