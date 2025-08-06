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Aftermath Staked SUI Fiyatı (AFSUI)

Listelenmedi

Aftermath Staked SUI (AFSUI) Canlı Fiyat Grafiği

$3,56
$3,56$3,56
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Aftermath Staked SUI (AFSUI) Fiyatı

Aftermath Staked SUI (AFSUI), şu anda 3,56 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AFSUI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aftermath Staked SUI Ana Piyasa Performansı:

$ 1,45M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,32
Aftermath Staked SUI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Aftermath Staked SUI (AFSUI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aftermath Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ -0,04773164670018.
Son 30 gün içerisinde, Aftermath Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ +0,5833220200.
Son 60 gün içerisinde, Aftermath Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ +0,1596998200.
Son 90 gün içerisinde, Aftermath Staked SUI / USD fiyat değişimi, $ -0,2637664411163452.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,04773164670018-%1,32
30 Gün$ +0,5833220200+%16,39
60 Gün$ +0,1596998200+%4,49
90 Gün$ -0,2637664411163452-%6,89

Aftermath Staked SUI (AFSUI) Fiyat Analizi

En güncel Aftermath Staked SUI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,51
$ 3,51$ 3,51

$ 3,75
$ 3,75$ 3,75

$ 11.460,33
$ 11.460,33$ 11.460,33

-%1,52

-%1,32

-%10,25

Aftermath Staked SUI (AFSUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 1,45M
$ 1,45M$ 1,45M

0,00
0,00 0,00

Aftermath Staked SUI (AFSUI) Nedir?

Aftermath's liquid staked token that you receive when you stake SUI through their protocol

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Aftermath Staked SUI (AFSUI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aftermath Staked SUI (AFSUI) Token Ekonomisi

Aftermath Staked SUI (AFSUI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AFSUI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AFSUI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AFSUI / VND
93.681,4
1 AFSUI / AUD
A$5,4824
1 AFSUI / GBP
2,67
1 AFSUI / EUR
3,0616
1 AFSUI / USD
$3,56
1 AFSUI / MYR
RM15,0588
1 AFSUI / TRY
144,7852
1 AFSUI / JPY
¥523,32
1 AFSUI / ARS
ARS$4.765,7008
1 AFSUI / RUB
285,69
1 AFSUI / INR
312,034
1 AFSUI / IDR
Rp58.360,6464
1 AFSUI / KRW
4.951,3192
1 AFSUI / PHP
204,6288
1 AFSUI / EGP
￡E.172,4464
1 AFSUI / BRL
R$19,58
1 AFSUI / CAD
C$4,8772
1 AFSUI / BDT
434,142
1 AFSUI / NGN
5.443,418
1 AFSUI / UAH
148,452
1 AFSUI / VES
Bs448,56
1 AFSUI / CLP
$3.438,96
1 AFSUI / PKR
Rs1.008,4768
1 AFSUI / KZT
1.914,9952
1 AFSUI / THB
฿115,2372
1 AFSUI / TWD
NT$106,6576
1 AFSUI / AED
د.إ13,0652
1 AFSUI / CHF
Fr2,848
1 AFSUI / HKD
HK$27,9104
1 AFSUI / MAD
.د.م32,396
1 AFSUI / MXN
$66,6076
1 AFSUI / PLN
13,1364
1 AFSUI / RON
лв15,5928
1 AFSUI / SEK
kr34,4252
1 AFSUI / BGN
лв5,9808
1 AFSUI / HUF
Ft1.225,0316
1 AFSUI / CZK
75,5788
1 AFSUI / KWD
د.ك1,0858
1 AFSUI / ILS
12,282