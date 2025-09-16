Agent Daredevil (DARE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00019141 $ 0,00019141 $ 0,00019141 24 sa Düşük $ 0,0002156 $ 0,0002156 $ 0,0002156 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00019141$ 0,00019141 $ 0,00019141 24 sa Yüksek $ 0,0002156$ 0,0002156 $ 0,0002156 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00022382$ 0,00022382 $ 0,00022382 En Düşük Fiyat $ 0,00019141$ 0,00019141 $ 0,00019141 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,11 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Agent Daredevil (DARE) canlı fiyatı $0,00020297. DARE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00019141 ve en yüksek $ 0,0002156 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DARE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00022382, en düşük fiyatı ise $ 0,00019141 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DARE son bir saatte -%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Agent Daredevil (DARE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 105,39K$ 105,39K $ 105,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 202,67K$ 202,67K $ 202,67K Dolaşım Arzı 520,00M 520,00M 520,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Agent Daredevil piyasa değeri $ 105,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARE arzı 520,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 202,67K.