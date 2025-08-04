Agent Ted Fiyatı (TED)
Agent Ted (TED), şu anda 0,00579927 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,80M USD piyasa değerine sahiptir. TED / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Agent Ted / USD fiyat değişimi, $ +0,00014205.
Son 30 gün içerisinde, Agent Ted / USD fiyat değişimi, $ -0,0007102563.
Son 60 gün içerisinde, Agent Ted / USD fiyat değişimi, $ -0,0039754929.
Son 90 gün içerisinde, Agent Ted / USD fiyat değişimi, $ -0,00984312596094113.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00014205
|+%2,51
|30 Gün
|$ -0,0007102563
|-%12,24
|60 Gün
|$ -0,0039754929
|-%68,55
|90 Gün
|$ -0,00984312596094113
|-%62,92
En güncel Agent Ted fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,55
+%2,51
+%1,75
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality. TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.
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|1 TED / VND
₫152,60779005
|1 TED / AUD
A$0,0089308758
|1 TED / GBP
￡0,0043494525
|1 TED / EUR
€0,0049873722
|1 TED / USD
$0,00579927
|1 TED / MYR
RM0,0245309121
|1 TED / TRY
₺0,2358563109
|1 TED / JPY
¥0,85249269
|1 TED / ARS
ARS$7,9116540975
|1 TED / RUB
₽0,4631876949
|1 TED / INR
₹0,5086539717
|1 TED / IDR
Rp95,0699847888
|1 TED / KRW
₩8,0322209208
|1 TED / PHP
₱0,3319502148
|1 TED / EGP
￡E.0,2810326242
|1 TED / BRL
R$0,032475912
|1 TED / CAD
C$0,0079449999
|1 TED / BDT
৳0,7000878744
|1 TED / NGN
₦8,8001022615
|1 TED / UAH
₴0,2392198875
|1 TED / VES
Bs0,71331021
|1 TED / CLP
$5,57309847
|1 TED / PKR
Rs1,6239695781
|1 TED / KZT
₸3,107828793
|1 TED / THB
฿0,1883022969
|1 TED / TWD
NT$0,1732821876
|1 TED / AED
د.إ0,0212833209
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Fr0,004639416
|1 TED / HKD
HK$0,0454662768
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.د.م0,0523674081
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|1 TED / SEK
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|1 TED / ILS
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