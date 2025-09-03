Agent Vilady TV Fiyatı (VILADY)
Agent Vilady TV (VILADY) canlı fiyatı $0,01439716. VILADY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01411862 ve en yüksek $ 0,01501113 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VILADY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01562303, en düşük fiyatı ise $ 0,01411862 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, VILADY son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Agent Vilady TV piyasa değeri $ 143,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VILADY arzı 9,99M olup, toplam arzı 9991512.122873316. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 143,52K.
Gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ -0,00015011036726479.
Son 30 gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00015011036726479
|-%1,03
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.
