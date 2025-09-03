VILADY Hakkında Daha Fazla Bilgi

VILADY Fiyat Bilgileri

VILADY Resmi Websitesi

VILADY Token Ekonomisi

VILADY Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Agent Vilady TV Logosu

Agent Vilady TV Fiyatı (VILADY)

Listelenmedi

1 VILADY / USD Canlı Fiyatı:

$0,01438217
$0,01438217$0,01438217
-%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Agent Vilady TV (VILADY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:10:31 (UTC+8)

Agent Vilady TV (VILADY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01411862
$ 0,01411862$ 0,01411862
24 sa Düşük
$ 0,01501113
$ 0,01501113$ 0,01501113
24 sa Yüksek

$ 0,01411862
$ 0,01411862$ 0,01411862

$ 0,01501113
$ 0,01501113$ 0,01501113

$ 0,01562303
$ 0,01562303$ 0,01562303

$ 0,01411862
$ 0,01411862$ 0,01411862

+%0,48

-%1,03

--

--

Agent Vilady TV (VILADY) canlı fiyatı $0,01439716. VILADY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01411862 ve en yüksek $ 0,01501113 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VILADY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01562303, en düşük fiyatı ise $ 0,01411862 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VILADY son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Agent Vilady TV (VILADY) Piyasa Bilgileri

$ 143,52K
$ 143,52K$ 143,52K

--
----

$ 143,52K
$ 143,52K$ 143,52K

9,99M
9,99M 9,99M

9.991.512,122873316
9.991.512,122873316 9.991.512,122873316

Şu anki Agent Vilady TV piyasa değeri $ 143,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VILADY arzı 9,99M olup, toplam arzı 9991512.122873316. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 143,52K.

Agent Vilady TV (VILADY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ -0,00015011036726479.
Son 30 gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Agent Vilady TV / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00015011036726479-%1,03
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Agent Vilady TV (VILADY) Nedir?

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Agent Vilady TV (VILADY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Agent Vilady TV Fiyat Tahmini (USD)

Agent Vilady TV (VILADY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Agent Vilady TV (VILADY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Agent Vilady TV için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Agent Vilady TV fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VILADY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Agent Vilady TV (VILADY) Token Ekonomisi

Agent Vilady TV (VILADY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VILADY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Agent Vilady TV (VILADY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Agent Vilady TV (VILADY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VILADY fiyatı, 0,01439716 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VILADY / USD güncel fiyatı nedir?
VILADY / USD güncel fiyatı $ 0,01439716. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Agent Vilady TV varlığının piyasa değeri nedir?
VILADY piyasa değeri $ 143,52K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VILADY arzı nedir?
Dolaşımdaki VILADY arzı, 9,99M USD.
VILADY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VILADY, ATH fiyatı olan 0,01562303 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VILADY fiyatı (ATL) nedir?
VILADY, ATL fiyatı olan 0,01411862 USD değerine düştü.
VILADY işlem hacmi nedir?
VILADY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VILADY bu yıl daha da yükselir mi?
VILADY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VILADY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-03 09:10:31 (UTC+8)

Agent Vilady TV (VILADY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.