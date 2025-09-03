Agent Vilady TV (VILADY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01411862 $ 0,01411862 $ 0,01411862 24 sa Düşük $ 0,01501113 $ 0,01501113 $ 0,01501113 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01411862$ 0,01411862 $ 0,01411862 24 sa Yüksek $ 0,01501113$ 0,01501113 $ 0,01501113 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01562303$ 0,01562303 $ 0,01562303 En Düşük Fiyat $ 0,01411862$ 0,01411862 $ 0,01411862 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,03 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Agent Vilady TV (VILADY) canlı fiyatı $0,01439716. VILADY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01411862 ve en yüksek $ 0,01501113 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VILADY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01562303, en düşük fiyatı ise $ 0,01411862 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VILADY son bir saatte +%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Agent Vilady TV (VILADY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 143,52K$ 143,52K $ 143,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 143,52K$ 143,52K $ 143,52K Dolaşım Arzı 9,99M 9,99M 9,99M Toplam Arz 9.991.512,122873316 9.991.512,122873316 9.991.512,122873316

Şu anki Agent Vilady TV piyasa değeri $ 143,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VILADY arzı 9,99M olup, toplam arzı 9991512.122873316. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 143,52K.