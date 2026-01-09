Bugünkü AgentBank x402 Protocol Fiyatı

Bugünkü AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,28 değişim gösterdi. Mevcut AGENTBANK / USD dönüşüm oranı AGENTBANK başına $ 0 şeklindedir.

AgentBank x402 Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.250,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,10M AGENTBANK şeklindedir. Son 24 saat içinde AGENTBANK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGENTBANK, son bir saatte -- ve son 7 günde +%7,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,96 seviyesine ulaştı.

AgentBank x402 Protocol (AGENTBANK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,25K$ 5,25K $ 5,25K Hacim (24 Sa) $ 2,96$ 2,96 $ 2,96 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,25K$ 5,25K $ 5,25K Dolaşım Arzı 997,10M 997,10M 997,10M Toplam Arz 997.096.932,849429 997.096.932,849429 997.096.932,849429

