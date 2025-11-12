Bugünkü Agentic Open Economy Fiyatı

Bugünkü Agentic Open Economy (AOE) fiyatı $ 0,00184481 olup, son 24 saatte % 22,97 değişim gösterdi. Mevcut AOE / USD dönüşüm oranı AOE başına $ 0,00184481 şeklindedir.

Agentic Open Economy, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.844.809 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B AOE şeklindedir. Son 24 saat içinde AOE, $ 0,00162793 (en düşük) ile $ 0,00246256 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00388739 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AOE, son bir saatte -%3,10 ve son 7 günde -%25,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Agentic Open Economy (AOE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

