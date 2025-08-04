AgentLayer (AGENT) Nedir?

AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.

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AgentLayer (AGENT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

AgentLayer (AGENT) Token Ekonomisi

AgentLayer (AGENT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGENT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!