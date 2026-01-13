Bugünkü Agentory Fiyatı

Bugünkü Agentory (AGNT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AGNT / USD dönüşüm oranı AGNT başına $ 0 şeklindedir.

Agentory, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.614,34 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M AGNT şeklindedir. Son 24 saat içinde AGNT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01755808 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGNT, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Agentory (AGNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,61K$ 8,61K $ 8,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,61K$ 8,61K $ 8,61K Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Agentory piyasa değeri $ 8,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AGNT arzı 10,00M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,61K.