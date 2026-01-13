Bugünkü AI CODE Fiyatı

Bugünkü AI CODE (AICODE) fiyatı $ 0,059787 olup, son 24 saatte % 2,54 değişim gösterdi. Mevcut AICODE / USD dönüşüm oranı AICODE başına $ 0,059787 şeklindedir.

AI CODE, şu anda piyasa değeri açısından $ 61.316 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,03M AICODE şeklindedir. Son 24 saat içinde AICODE, $ 0,059181 (en düşük) ile $ 0,061557 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 90,0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,057194 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AICODE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AI CODE (AICODE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,32K$ 61,32K $ 61,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,32K$ 61,32K $ 61,32K Dolaşım Arzı 1,03M 1,03M 1,03M Toplam Arz 1.025.569,669477107 1.025.569,669477107 1.025.569,669477107

Şu anki AI CODE piyasa değeri $ 61,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AICODE arzı 1,03M olup, toplam arzı 1025569.669477107. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,32K.