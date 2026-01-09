Bugünkü ai16z Fiyatı

Bugünkü ai16z (AI16Z) fiyatı $ 0,00185752 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut AI16Z / USD dönüşüm oranı AI16Z başına $ 0,00185752 şeklindedir.

ai16z, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.037.646 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,10B AI16Z şeklindedir. Son 24 saat içinde AI16Z, $ 0,00176513 (en düşük) ile $ 0,00194284 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,47 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00058419 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AI16Z, son bir saatte -%1,90 ve son 7 günde -%6,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ai16z (AI16Z) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,04M$ 2,04M $ 2,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,04M$ 2,04M $ 2,04M Dolaşım Arzı 1,10B 1,10B 1,10B Toplam Arz 1.099.919.694,683761 1.099.919.694,683761 1.099.919.694,683761

