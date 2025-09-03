AICOIN (AICOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,91 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

AICOIN (AICOIN) canlı fiyatı --. AICOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AICOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AICOIN son bir saatte +%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,91 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AICOIN (AICOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 372,46K$ 372,46K $ 372,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 372,46K$ 372,46K $ 372,46K Dolaşım Arzı 999,21M 999,21M 999,21M Toplam Arz 999.210.795,037019 999.210.795,037019 999.210.795,037019

Şu anki AICOIN piyasa değeri $ 372,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AICOIN arzı 999,21M olup, toplam arzı 999210795.037019. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 372,46K.