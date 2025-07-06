AIGOV (OLIVIA) Nedir?

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now. Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption. Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that. AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

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AIGOV (OLIVIA) Kaynağı Resmi Websitesi

AIGOV (OLIVIA) Token Ekonomisi

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