air coin Fiyatı (空气币 /)
air coin (空气币 /), şu anda 0,00013237 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 132,37K USD piyasa değerine sahiptir. 空气币 / / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, air coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, air coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, air coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, air coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%72,19
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel air coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,91
+%72,19
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article, The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins, One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”. Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin: “Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”
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