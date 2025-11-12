BorsaDEX+
Bugünkü canlı AISI SPACE fiyatı 0 USD. AISI piyasa değeri ise 272.828 USD. AISI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

AISI Hakkında Daha Fazla Bilgi

AISI Fiyat Bilgileri

AISI Nedir

AISI Resmi Websitesi

AISI Token Ekonomisi

AISI Fiyat Tahmini

AISI SPACE Logosu

AISI SPACE Fiyatı (AISI)

Listelenmedi

$0,00027284
+%52,301D
MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
AISI SPACE (AISI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:05:12 (UTC+8)

Bugünkü AISI SPACE Fiyatı

Bugünkü AISI SPACE (AISI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 52,37 değişim gösterdi. Mevcut AISI / USD dönüşüm oranı AISI başına -- şeklindedir.

AISI SPACE, şu anda piyasa değeri açısından $ 272.828 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M AISI şeklindedir. Son 24 saat içinde AISI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AISI, son bir saatte -%5,08 ve son 7 günde +%79,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AISI SPACE (AISI) Piyasa Bilgileri

$ 272,83K
--
$ 272,83K
999,95M
999.953.950,528196
Şu anki AISI SPACE piyasa değeri $ 272,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AISI arzı 999,95M olup, toplam arzı 999953950.528196. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 272,83K.

AISI SPACE Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-%5,08

+%52,37

+%79,09

+%79,09

AISI SPACE (AISI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AISI SPACE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AISI SPACE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AISI SPACE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AISI SPACE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%52,37
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AISI SPACE için Fiyat Tahmini

2030 için AISI SPACE (AISI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AISI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için AISI SPACE (AISI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında AISI SPACE fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
AISI SPACE varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? AISI SPACE Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, AISI varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AISI SPACE (AISI) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AISI SPACE Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 AISI SPACE ne kadar olacak?
AISI SPACE yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel AISI SPACE fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:05:12 (UTC+8)

AISI SPACE (AISI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

AISI SPACE Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.