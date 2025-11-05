AKIRA LABS (AKIRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000792 $ 0,00000792 $ 0,00000792 24 sa Düşük $ 0,00000937 $ 0,00000937 $ 0,00000937 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000792$ 0,00000792 $ 0,00000792 24 sa Yüksek $ 0,00000937$ 0,00000937 $ 0,00000937 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007822$ 0,00007822 $ 0,00007822 En Düşük Fiyat $ 0,00000792$ 0,00000792 $ 0,00000792 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,59

AKIRA LABS (AKIRA) canlı fiyatı $0,00000824. AKIRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000792 ve en yüksek $ 0,00000937 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AKIRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007822, en düşük fiyatı ise $ 0,00000792 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AKIRA son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,76 ve son 7 günde -%49,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AKIRA LABS (AKIRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,07K$ 8,07K $ 8,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,08K$ 8,08K $ 8,08K Dolaşım Arzı 979,79M 979,79M 979,79M Toplam Arz 980.977.115,849794 980.977.115,849794 980.977.115,849794

Şu anki AKIRA LABS piyasa değeri $ 8,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AKIRA arzı 979,79M olup, toplam arzı 980977115.849794. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,08K.