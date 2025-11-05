BorsaDEX+
Bugünkü canlı AKIRA LABS fiyatı 0,00000824 USD. AKIRA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AKIRA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

AKIRA Hakkında Daha Fazla Bilgi

AKIRA Fiyat Bilgileri

AKIRA Nedir

AKIRA Whitepaper

AKIRA Resmi Websitesi

AKIRA Token Ekonomisi

AKIRA Fiyat Tahmini

AKIRA LABS Fiyatı (AKIRA)

1 AKIRA / USD Canlı Fiyatı:

-%10,701D
AKIRA LABS (AKIRA) Canlı Fiyat Grafiği
AKIRA LABS (AKIRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000792
24 sa Düşük
$ 0,00000937
24 sa Yüksek

$ 0,00000792
$ 0,00000937
$ 0,00007822
$ 0,00000792
-%1,09

-%10,76

-%49,59

-%49,59

AKIRA LABS (AKIRA) canlı fiyatı $0,00000824. AKIRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000792 ve en yüksek $ 0,00000937 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AKIRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007822, en düşük fiyatı ise $ 0,00000792 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AKIRA son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,76 ve son 7 günde -%49,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AKIRA LABS (AKIRA) Piyasa Bilgileri

$ 8,07K
--
$ 8,08K
979,79M
980.977.115,849794
Şu anki AKIRA LABS piyasa değeri $ 8,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AKIRA arzı 979,79M olup, toplam arzı 980977115.849794. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,08K.

AKIRA LABS (AKIRA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AKIRA LABS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AKIRA LABS / USD fiyat değişimi, $ -0,0000070716.
Son 60 gün içerisinde, AKIRA LABS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AKIRA LABS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%10,76
30 Gün$ -0,0000070716-%85,82
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AKIRA LABS (AKIRA) Nedir?

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AKIRA LABS (AKIRA) Kaynağı

Resmi Websitesi

AKIRA LABS Fiyat Tahmini (USD)

AKIRA LABS (AKIRA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AKIRA LABS (AKIRA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AKIRA LABS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AKIRA LABS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AKIRA Varlığından Yerel Para Birimlerine

AKIRA LABS (AKIRA) Token Ekonomisi

AKIRA LABS (AKIRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AKIRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AKIRA LABS (AKIRA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AKIRA LABS (AKIRA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AKIRA fiyatı, 0,00000824 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AKIRA / USD güncel fiyatı nedir?
AKIRA / USD güncel fiyatı $ 0,00000824. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AKIRA LABS varlığının piyasa değeri nedir?
AKIRA piyasa değeri $ 8,07K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AKIRA arzı nedir?
Dolaşımdaki AKIRA arzı, 979,79M USD.
AKIRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AKIRA, ATH fiyatı olan 0,00007822 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AKIRA fiyatı (ATL) nedir?
AKIRA, ATL fiyatı olan 0,00000792 USD değerine düştü.
AKIRA işlem hacmi nedir?
AKIRA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AKIRA bu yıl daha da yükselir mi?
AKIRA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AKIRA fiyat tahminine göz atın.
AKIRA LABS (AKIRA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
