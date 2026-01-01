Bugünkü Algon Trade Fiyatı

Bugünkü Algon Trade (ALG) fiyatı $ 0,00034601 olup, son 24 saatte % 8,59 değişim gösterdi. Mevcut ALG / USD dönüşüm oranı ALG başına $ 0,00034601 şeklindedir.

Algon Trade, şu anda piyasa değeri açısından $ 331.274 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 957,41M ALG şeklindedir. Son 24 saat içinde ALG, $ 0,00033948 (en düşük) ile $ 0,00037851 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00107509 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005374 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALG, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde +%8,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Algon Trade (ALG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 331,27K$ 331,27K $ 331,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 331,27K$ 331,27K $ 331,27K Dolaşım Arzı 957,41M 957,41M 957,41M Toplam Arz 957.408.401,368863 957.408.401,368863 957.408.401,368863

Şu anki Algon Trade piyasa değeri $ 331,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ALG arzı 957,41M olup, toplam arzı 957408401.368863. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 331,27K.