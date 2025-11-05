All In (ALLIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,51 En Düşük Fiyat $ 0,03478359 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%0,46

All In (ALLIN) canlı fiyatı $0,03990551. ALLIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ALLIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,51, en düşük fiyatı ise $ 0,03478359 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ALLIN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%0,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

All In (ALLIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,77K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,75K Dolaşım Arzı 921,44K Toplam Arz 995.994,0

Şu anki All In piyasa değeri $ 36,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ALLIN arzı 921,44K olup, toplam arzı 995994.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,75K.