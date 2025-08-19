NOTHING Hakkında Daha Fazla Bilgi

all you had to do was Logosu

all you had to do was Fiyatı (NOTHING)

Listelenmedi

1 NOTHING / USD Canlı Fiyatı:

$0,00039219
$0,00039219$0,00039219
-%32,501D
USD
all you had to do was (NOTHING) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:25:24 (UTC+8)

all you had to do was (NOTHING) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0011783
$ 0,0011783$ 0,0011783

$ 0
$ 0$ 0

-%3,57

-%32,78

--

--

all you had to do was (NOTHING) canlı fiyatı --. NOTHING, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOTHING için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0011783, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOTHING son bir saatte -%3,57 değişim gösterdi, 24 saatte -%32,78 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

all you had to do was (NOTHING) Piyasa Bilgileri

$ 393,66K
$ 393,66K$ 393,66K

--
----

$ 393,66K
$ 393,66K$ 393,66K

999,97M
999,97M 999,97M

999.973.479,819983
999.973.479,819983 999.973.479,819983

Şu anki all you had to do was piyasa değeri $ 393,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOTHING arzı 999,97M olup, toplam arzı 999973479.819983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 393,66K.

all you had to do was (NOTHING) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, all you had to do was / USD fiyat değişimi, $ -0,000191054711906873.
Son 30 gün içerisinde, all you had to do was / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, all you had to do was / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, all you had to do was / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000191054711906873-%32,78
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

all you had to do was (NOTHING) Nedir?

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

all you had to do was (NOTHING) Kaynağı

Resmi Websitesi

all you had to do was Fiyat Tahmini (USD)

all you had to do was (NOTHING) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? all you had to do was (NOTHING) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak all you had to do was için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

all you had to do was fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NOTHING Varlığından Yerel Para Birimlerine

all you had to do was (NOTHING) Token Ekonomisi

all you had to do was (NOTHING) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOTHING tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: all you had to do was (NOTHING) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü all you had to do was (NOTHING) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NOTHING fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NOTHING / USD güncel fiyatı nedir?
NOTHING / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
all you had to do was varlığının piyasa değeri nedir?
NOTHING piyasa değeri $ 393,66K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NOTHING arzı nedir?
Dolaşımdaki NOTHING arzı, 999,97M USD.
NOTHING için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NOTHING, ATH fiyatı olan 0,0011783 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NOTHING fiyatı (ATL) nedir?
NOTHING, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
NOTHING işlem hacmi nedir?
NOTHING için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NOTHING bu yıl daha da yükselir mi?
NOTHING piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NOTHING fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:25:24 (UTC+8)

