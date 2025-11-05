AllDomains Name Service (ADNS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,33 Fiyat Değişimi (7 G) -%63,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%63,60

AllDomains Name Service (ADNS) canlı fiyatı --. ADNS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ADNS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ADNS son bir saatte +%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,33 ve son 7 günde -%63,60 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AllDomains Name Service (ADNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 665,06K$ 665,06K $ 665,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 665,06K$ 665,06K $ 665,06K Dolaşım Arzı 5,00B 5,00B 5,00B Toplam Arz 4.999.832.483,737056 4.999.832.483,737056 4.999.832.483,737056

Şu anki AllDomains Name Service piyasa değeri $ 665,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ADNS arzı 5,00B olup, toplam arzı 4999832483.737056. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 665,06K.