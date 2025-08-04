AMKT Hakkında Daha Fazla Bilgi

AMKT Fiyat Bilgileri

AMKT Resmi Websitesi

AMKT Token Ekonomisi

AMKT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Alongside Crypto Market Index Logosu

Alongside Crypto Market Index Fiyatı (AMKT)

Listelenmedi

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Canlı Fiyat Grafiği

$265,98
$265,98$265,98
+%6,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Alongside Crypto Market Index (AMKT) Fiyatı

Alongside Crypto Market Index (AMKT), şu anda 265,98 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 920,94K USD piyasa değerine sahiptir. AMKT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Alongside Crypto Market Index Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,96
Alongside Crypto Market Index 24 saatlik fiyat değişimi
3,46K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AMKT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AMKT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Alongside Crypto Market Index (AMKT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ +17,3.
Son 30 gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ -5,1398507160.
Son 60 gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ -21,3312502260.
Son 90 gün içerisinde, Alongside Crypto Market Index / USD fiyat değişimi, $ +27,23248820766188.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +17,3+%6,96
30 Gün$ -5,1398507160-%1,93
60 Gün$ -21,3312502260-%8,01
90 Gün$ +27,23248820766188+%11,41

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Fiyat Analizi

En güncel Alongside Crypto Market Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 245,65
$ 245,65$ 245,65

$ 266,16
$ 266,16$ 266,16

$ 363,08
$ 363,08$ 363,08

+%0,27

+%6,96

-%9,58

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 920,94K
$ 920,94K$ 920,94K

--
----

3,46K
3,46K 3,46K

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Nedir?

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Alongside Crypto Market Index (AMKT) Token Ekonomisi

Alongside Crypto Market Index (AMKT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMKT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Alongside Crypto Market Index (AMKT) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AMKT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AMKT / VND
6.999.263,7
1 AMKT / AUD
A$409,6092
1 AMKT / GBP
199,485
1 AMKT / EUR
228,7428
1 AMKT / USD
$265,98
1 AMKT / MYR
RM1.125,0954
1 AMKT / TRY
10.817,4066
1 AMKT / JPY
¥39.099,06
1 AMKT / ARS
ARS$362.863,215
1 AMKT / RUB
21.235,8432
1 AMKT / INR
23.313,147
1 AMKT / IDR
Rp4.360.327,1712
1 AMKT / KRW
367.374,2358
1 AMKT / PHP
15.235,3344
1 AMKT / EGP
￡E.12.878,7516
1 AMKT / BRL
R$1.465,5498
1 AMKT / CAD
C$364,3926
1 AMKT / BDT
32.391,0444
1 AMKT / NGN
405.457,2522
1 AMKT / UAH
11.096,6856
1 AMKT / VES
Bs32.715,54
1 AMKT / CLP
$256.670,7
1 AMKT / PKR
Rs75.389,3712
1 AMKT / KZT
143.615,901
1 AMKT / THB
฿8.612,4324
1 AMKT / TWD
NT$7.934,1834
1 AMKT / AED
د.إ976,1466
1 AMKT / CHF
Fr212,784
1 AMKT / HKD
HK$2.087,943
1 AMKT / MAD
.د.م2.409,7788
1 AMKT / MXN
$4.995,1044
1 AMKT / PLN
981,4662
1 AMKT / RON
лв1.162,3326
1 AMKT / SEK
kr2.566,707
1 AMKT / BGN
лв449,5062
1 AMKT / HUF
Ft91.462,5426
1 AMKT / CZK
5.641,4358
1 AMKT / KWD
د.ك81,1239
1 AMKT / ILS
904,332