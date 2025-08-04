Altcoinist Token Fiyatı (ALTT)
Altcoinist Token (ALTT), şu anda 0,055441 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,59M USD piyasa değerine sahiptir. ALTT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Altcoinist Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00306527888359913.
Son 30 gün içerisinde, Altcoinist Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0756250001.
Son 60 gün içerisinde, Altcoinist Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0458714897.
Son 90 gün içerisinde, Altcoinist Token / USD fiyat değişimi, $ +0,050221649034712037.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00306527888359913
|-%5,23
|30 Gün
|$ +0,0756250001
|+%136,41
|60 Gün
|$ +0,0458714897
|+%82,74
|90 Gün
|$ +0,050221649034712037
|+%962,22
En güncel Altcoinist Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,00
-%5,23
+%3,05
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
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|1 ALTT / VND
₫1.458,929915
|1 ALTT / AUD
A$0,08537914
|1 ALTT / GBP
￡0,04158075
|1 ALTT / EUR
€0,04767926
|1 ALTT / USD
$0,055441
|1 ALTT / MYR
RM0,23451543
|1 ALTT / TRY
₺2,25478547
|1 ALTT / JPY
¥8,149827
|1 ALTT / ARS
ARS$75,63538425
|1 ALTT / RUB
₽4,42807267
|1 ALTT / INR
₹4,86273011
|1 ALTT / IDR
Rp908,86870704
|1 ALTT / KRW
₩76,78800264
|1 ALTT / PHP
₱3,17399725
|1 ALTT / EGP
￡E.2,68556204
|1 ALTT / BRL
R$0,3104696
|1 ALTT / CAD
C$0,07595417
|1 ALTT / BDT
৳6,69283752
|1 ALTT / NGN
₦84,12894545
|1 ALTT / UAH
₴2,28694125
|1 ALTT / VES
Bs6,819243
|1 ALTT / CLP
$53,278801
|1 ALTT / PKR
Rs15,52514323
|1 ALTT / KZT
₸29,7108319
|1 ALTT / THB
฿1,80016927
|1 ALTT / TWD
NT$1,65657708
|1 ALTT / AED
د.إ0,20346847
|1 ALTT / CHF
Fr0,0443528
|1 ALTT / HKD
HK$0,43465744
|1 ALTT / MAD
.د.م0,50063223
|1 ALTT / MXN
$1,04450844
|1 ALTT / PLN
zł0,2051317
|1 ALTT / RON
лв0,24338599
|1 ALTT / SEK
kr0,53666888
|1 ALTT / BGN
лв0,09369529
|1 ALTT / HUF
Ft19,10385978
|1 ALTT / CZK
Kč1,17923007
|1 ALTT / KWD
د.ك0,016909505
|1 ALTT / ILS
₪0,1884994