Bugünkü AltLayer Fiyatı

Bugünkü AltLayer (ALT) fiyatı $ 0,01638405 olup, son 24 saatte % 7,31 değişim gösterdi. Mevcut ALT / USD dönüşüm oranı ALT başına $ 0,01638405 şeklindedir.

AltLayer, şu anda piyasa değeri açısından $ 77.267.041 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,72B ALT şeklindedir. Son 24 saat içinde ALT, $ 0,01605299 (en düşük) ile $ 0,01777217 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,676743 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01329349 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALT, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde +%6,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AltLayer (ALT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,27M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 163,76M Dolaşım Arzı 4,72B Toplam Arz 10.000.000.000,0

