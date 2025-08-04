AMATERASU OMIKAMI Fiyatı (OMIKAMI)
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), şu anda 0,02995789 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 29,89M USD piyasa değerine sahiptir. OMIKAMI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, AMATERASU OMIKAMI / USD fiyat değişimi, $ +0,00281061.
Son 30 gün içerisinde, AMATERASU OMIKAMI / USD fiyat değişimi, $ +0,0385020479.
Son 60 gün içerisinde, AMATERASU OMIKAMI / USD fiyat değişimi, $ +0,0180776663.
Son 90 gün içerisinde, AMATERASU OMIKAMI / USD fiyat değişimi, $ +0,004359436326296414.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00281061
|+%10,35
|30 Gün
|$ +0,0385020479
|+%128,52
|60 Gün
|$ +0,0180776663
|+%60,34
|90 Gün
|$ +0,004359436326296414
|+%17,03
En güncel AMATERASU OMIKAMI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,90
+%10,35
+%29,30
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
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|1 OMIKAMI / VND
₫788,34187535
|1 OMIKAMI / AUD
A$0,0461351506
|1 OMIKAMI / GBP
￡0,0224684175
|1 OMIKAMI / EUR
€0,0257637854
|1 OMIKAMI / USD
$0,02995789
|1 OMIKAMI / MYR
RM0,1267218747
|1 OMIKAMI / TRY
₺1,2183873863
|1 OMIKAMI / JPY
¥4,40380983
|1 OMIKAMI / ARS
ARS$40,8700514325
|1 OMIKAMI / RUB
₽2,3927366743
|1 OMIKAMI / INR
₹2,6276065319
|1 OMIKAMI / IDR
Rp491,1128722416
|1 OMIKAMI / KRW
₩41,4928759656
|1 OMIKAMI / PHP
₱1,7150892025
|1 OMIKAMI / EGP
￡E.1,4511601916
|1 OMIKAMI / BRL
R$0,167764184
|1 OMIKAMI / CAD
C$0,0410423093
|1 OMIKAMI / BDT
৳3,6165164808
|1 OMIKAMI / NGN
₦45,4596001805
|1 OMIKAMI / UAH
₴1,2357629625
|1 OMIKAMI / VES
Bs3,68482047
|1 OMIKAMI / CLP
$28,78953229
|1 OMIKAMI / PKR
Rs8,3891079367
|1 OMIKAMI / KZT
₸16,054433251
|1 OMIKAMI / THB
฿0,9724331094
|1 OMIKAMI / TWD
NT$0,8951417532
|1 OMIKAMI / AED
د.إ0,1099454563
|1 OMIKAMI / CHF
Fr0,023966312
|1 OMIKAMI / HKD
HK$0,2348698576
|1 OMIKAMI / MAD
.د.م0,2705197467
|1 OMIKAMI / MXN
$0,5644066476
|1 OMIKAMI / PLN
zł0,110844193
|1 OMIKAMI / RON
лв0,1315151371
|1 OMIKAMI / SEK
kr0,2899923752
|1 OMIKAMI / BGN
лв0,0506288341
|1 OMIKAMI / HUF
Ft10,3228897362
|1 OMIKAMI / CZK
Kč0,6372043203
|1 OMIKAMI / KWD
د.ك0,00913715645
|1 OMIKAMI / ILS
₪0,101856826