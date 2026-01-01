Bugünkü AMATO Fiyatı

Bugünkü AMATO (AMATO) fiyatı $ 0,01145234 olup, son 24 saatte % 2,05 değişim gösterdi. Mevcut AMATO / USD dönüşüm oranı AMATO başına $ 0,01145234 şeklindedir.

AMATO, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.511.524 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 131,98M AMATO şeklindedir. Son 24 saat içinde AMATO, $ 0,01105484 (en düşük) ile $ 0,01202822 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0196137 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00954398 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AMATO, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%10,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AMATO (AMATO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,45M$ 11,45M $ 11,45M Dolaşım Arzı 131,98M 131,98M 131,98M Toplam Arz 999.999.979,215197 999.999.979,215197 999.999.979,215197

Şu anki AMATO piyasa değeri $ 1,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMATO arzı 131,98M olup, toplam arzı 999999979.215197. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,45M.