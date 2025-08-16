America (AMERICA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 - $ 0
24 sa Düşük: $ 0
24 sa Yüksek: $ 0
Tüm Zamanların En Yükseği: $ 0,00706622
En Düşük Fiyat: $ 0
Fiyat Değişimi (1 Sa): +%0,01
Fiyat Değişimi (1 Gün): +%0,73
Fiyat Değişimi (7 G): +%5,00

America (AMERICA) canlı fiyatı --. AMERICA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMERICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00706622, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AMERICA son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,73 ve son 7 günde +%5,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

America (AMERICA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri: $ 33,90K
Hacim (24 Sa): --
Tamamen Seyreltilmiş Değer: $ 33,90K
Dolaşım Arzı: 999,82M
Toplam Arz: 999.819.089,223604

Şu anki America piyasa değeri $ 33,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMERICA arzı 999,82M olup, toplam arzı 999819089.223604. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,90K.