America Fiyatı (AMERICA)
+%0,01
+%0,73
+%5,00
+%5,00
America (AMERICA) canlı fiyatı --. AMERICA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AMERICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00706622, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, AMERICA son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,73 ve son 7 günde +%5,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki America piyasa değeri $ 33,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AMERICA arzı 999,82M olup, toplam arzı 999819089.223604. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,90K.
Gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,73
|30 Gün
|$ 0
|+%3,47
|60 Gün
|$ 0
|+%29,38
|90 Gün
|$ 0
|--
AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
America (AMERICA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? America (AMERICA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak America için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
America fiyat tahminini hemen kontrol edin!
America (AMERICA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMERICA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-16 04:04:00
|Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
|08-15 19:17:00
|Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
|08-15 15:35:00
|Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
|08-15 11:48:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
|08-14 03:10:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
|08-13 19:56:00
|Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.